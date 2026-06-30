جوانان کارگر قم با وعده زمین، از مسکن ملی هم جا ماندند!

داود کشوری، رئیس انجمن صنفی گچکاران استان قم، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با انتقاد شدید از عملکرد اداره کل راه و شهرسازی استان قم، نسبت به خلف وعده‌های صورت‌گرفته در خصوص واگذاری زمین به جوانان این استان واکنش نشان داد.

وی با اشاره به بحران مسکن در میان جامعه کارگری گفت: «بیش از سه سال از وعده‌های مسئولان راه و شهرسازی استان برای تحویل زمین‌های اختصاصی به جوانان – که بخش عمده آن‌ها را کارگران تشکیل می‌دهند – می‌گذرد، اما تاکنون هیچ اقدام عملی برای واگذاری این زمین‌ها صورت نگرفته است.»

کشوری با بیان اینکه در قالب اجرای طرح جوانی جمعیت قرار بود به متقاضیان واجد شرایط زمین واگذار شود، افزود: «بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان کارگرانی بودند که به توصیه و تأکید مسئولان، از طرح مسکن ملی انصراف دادند تا بتوانند از زمین‌های پیش‌بینی‌شده در استان بهره‌مند شوند. اکنون پس از گذشت سه سال، نه‌تنها زمینی واگذار نشده، بلکه این افراد از فرصت حضور در طرح مسکن ملی نیز محروم شده‌اند.»

وی این وضعیت را «بی‌تدبیری پرهزینه» توصیف کرد و ادامه داد: «نکته نگران‌کننده این است که متقاضیان با اعتماد به وعده‌های رسمی دستگاه اجرایی، تصمیمی سرنوشت‌ساز گرفتند. امروز همان وعده‌ها بی‌پاسخ مانده و جوانان کارگر با افزایش قیمت زمین و مسکن، عملاً از هر دو مسیر خانه‌دار شدن بازمانده‌اند.»

رئیس انجمن صنفی گچکاران قم با طرح این پرسش که «چه نهادی مسئول جبران این خسارت اجتماعی است؟» تأکید کرد: «وقتی یک دستگاه دولتی وعده مشخصی می‌دهد، باید نسبت به تبعات آن نیز پاسخگو باشد. نمی‌توان جوانان را به انصراف از یک طرح ملی سوق داد و سپس آنان را در بلاتکلیفی رها کرد.»

کشوری در پایان خواستار ورود فوری مسئولان ارشد استان و شفاف‌سازی اداره کل راه و شهرسازی قم درباره وضعیت زمین‌های وعده‌داده‌شده در مناطق پرنیا و اسلام‌آباد قنوات شد و گفت: «حق جوانان استان قم نباید قربانی وعده‌های بی‌سرانجام و تصمیمات غیرکارشناسی شود.»

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