نقش تامین اجتماعی در اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی،‌ در این جلسه همچنین، موضوعات مرتبط با طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع شامل تأمین مالی طرح، چگونگی اجرای سطوح سه‌گانه طرح، تعهدات تأمین‌اجتماعی و صیانت از وظایف، ماموریت‌ها و منابع صندوق و دیگر موضوعات مربوطه در حوزه طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

وضعیت اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در بخش‌های پایش سلامت و خدمات درمانی، دیگر زوایای مورد بررسی اجرای طرح در این جلسه محسوب می‌شوند.

همچنین توزیع پزشکان در مراکز درمانی و تشریح تکالیف سازمان تأمین‌اجتماعی در اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع نیز در این جلسه، مطرح و در ارتباط با جزییات مربوطه گفت‌وگو شد.

گفتنی است، سازمان تأمین‌اجتماعی در نشست‌های مشترک با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نهادهای حاضر در اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع و‌ همچنین در جلسات متعدد داخلی سازمانی، وضعیت چگونگی اجرای طرح مذکور را بررسی و همراهی با اجرای این طرح ملی حوزه درمان را در قالب تکالیف مربوطه اعلام کرده است.

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