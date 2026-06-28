کارزار چند هزار معلم برای افزایش حقوق/ رتبهبندی کامل اجرا شود
جمعی از فرهنگیان کشور با راهاندازی کارزاری خطاب به رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان برنامه و بودجه، خواستار ترمیم فوری حقوق معلمان، اجرای کامل نظام رتبهبندی و تخصیص فوقالعاده خاص شدند. این کارزار تاکنون به امضای ۵ هزار و ۶۳۵ نفر رسیده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در این کارزار که از سوی جمعی از فرهنگیان ایران تنظیم شده، امضاکنندگان با اشاره به مشکلات معیشتی معلمان، تأکید کردهاند که پایین بودن سطح دریافتی فرهنگیان موجب شده بسیاری از آنان در ایام تعطیلات تابستان به مشاغل دیگر روی آورند؛ موضوعی که به اعتقاد آنان بر شأن معلمی و کیفیت نظام آموزشی کشور تأثیر منفی میگذارد.
در متن این کارزار آمده است:
«بسمه تعالی
ریاست محترم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی
جناب آقای وزیر محترم آموزش و پرورش
ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور
با سلام و احترام؛
ما جمعی از فرهنگیان ایران، ضمن قدردانی از زحمات مجموعه محترم، به استحضار میرسانیم که معلمان بهعنوان رکن اساسی توسعه و پیشرفت هر کشور، مسئولیت خطیر تربیت نسل آینده را بر عهده دارند. با این حال، سطح دریافتی فعلی فرهنگیان به گونهای است که بسیاری از همکاران در چهار ماه تعطیلات تابستانی – که باید صرف مطالعه، آموزش مداوم و بهروزرسانی دانش حرفهای شود – ناچار به مشاغل سخت مانند کارگری و بنایی میشوند.
این وضعیت نهتنها شأن و منزلت معلمی را خدشهدار میکند، بلکه کیفیت نظام تعلیم و تربیت کشور را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. معلم شایسته است بهجای جستجوی کار دوم، زمان خود را صرف تقویت دانش و مهارتهای تربیتی نماید تا بتواند نسلی توانمند و متعهد تربیت کند.
لذا از محضر جنابعالی و نمایندگان محترم ملت با نهایت احترام تقاضا داریم:
ترمیم فوری و معنادار حقوق فرهنگیان بر اساس تورم واقعی و اهمیت شغل معلمی.
اجرای کامل و بدون تأخیر رتبهبندی و تخصیص فوقالعاده خاص.
حمایت بودجهای از دورههای ضمن خدمت و بهروزرسانی علمی معلمان در ایام تعطیلات.
ما فرهنگیان آماده همکاری کامل برای ارتقای نظام آموزشی کشور هستیم و امیدواریم این مطالبه مشروع، با عنایت ویژه مورد رسیدگی قرار گیرد.