به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه هیئت اجرایی و تشکل‌های کارگری استان قزوین در محل دانشگاه کار برگزار شد و در آن، مسائل و مشکلات حوزه کار، درمان، بازنشستگی و بیمه بیکاری مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، عیدعلی کریمی دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین، ضمن تسلیت فرارسیدن ایام محرم، بر ضرورت حضور مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأمین اجتماعی در کمیته‌های فنی تأکید کرد و گفت: با توجه به اهمیت موضوعات مطروحه، انتظار داریم مسئولان مرتبط در این جلسات حضور یابند و نظرات کارشناسی خود را ارائه کنند.

وی همچنین از تشکیل کمیته بررسی وضعیت شرکت‌های آسیب‌دیده با حضور اعضای مجمع نمایندگان خبر داد و افزود: ضروری‌ست در نشستی با استاندار قزوین، شرایط این واحدها و پیامدهای آن برای کارگران مورد بررسی قرار گیرد تا از تعدیل شتاب‌زده و بدون برنامه نیروی کار جلوگیری شود.

کریمی در بخش دیگری از سخنان خود، به وضعیت مراکز درمانی تأمین اجتماعی در استان اشاره کرد و گفت: برخی درمانگاه‌های تأمین اجتماعی تعطیل شده‌اند و اگرچه در مقطع اخیر به دلیل شرایط ناشی از جنگ، درباره این موضوع سکوت کرده‌ایم، اما ادامه این وضعیت به ضرر بیمه‌شدگان و بازنشستگان خواهد بود.

وی با بیان اینکه برای راه‌اندازی برخی درمانگاه‌ها دست‌کم دو سال پیگیری و تلاش صورت گرفته است، افزود: قابل قبول نیست مراکزی که با دشواری فراوان فعال شده‌اند، اکنون در شیفت شب تعطیل شوند. به گفته او، در شرایطی که کارگران در دوران بازنشستگی بیش از دوران اشتغال به خدمات درمانی نیاز دارند، تضعیف زیرساخت‌های درمانی تأمین اجتماعی تبعات جدی برای این قشر خواهد داشت.

دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین همچنین به موضوع حقوق و مزایای بازنشستگان اشاره کرد و گفت: در مصوبه شورای عالی کار، برخی مزایا برای شاغلان در نظر گرفته شد و انتظار می‌رفت این رویکرد در مورد بازنشستگان نیز اعمال شود، اما تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است.

وی با اشاره به اظهارات اخیر مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: آن‌طور که اعلام شده، سازمان قصد ندارد اقدامی فراتر از مصوبات انجام دهد مگر آنکه فشاری بیرونی برای این کار وجود داشته باشد. این در حالی‌ست که بین ۵۰ تا ۶۰ درصد بازنشستگان حداقل‌بگیر هستند و حذف برخی پرداختی‌ها و ثابت ماندن حق عائله‌مندی، معیشت این گروه را بیش از گذشته تحت فشار قرار داده است.

در ادامه این نشست، عزیزالله اسدی رئیس کانون بازنشستگان استان قزوین، با اشاره به مباحث مطرح‌شده در جلسات مرتبط با شورای عالی کار گفت: در این جلسات اعلام شده که برخی مزایا قابلیت پذیرش ندارد و از سوی دیگر، سازمان تأمین اجتماعی نیز به دلیل نبود منابع، پرداخت این ارقام را منوط به تصویب در هیئت امنا دانسته است.

وی افزود: کمبود منابع نباید به عاملی برای کاهش یا حذف مزایای بازنشستگان تبدیل شود. در شرایطی که تورم و گرانی فشار زیادی بر خانواده‌ها وارد کرده، کاهش مؤلفه‌هایی مانند عائله‌مندی و متناسب‌سازی، تصمیمی به زیان بازنشستگان است و پاسخگوی نیازهای آنان نیست.

اسدی با اشاره به برگزاری جلسه‌ای با محمدرضا عارف برای پیگیری مطالبات بازنشستگان گفت: مقرر شده این نشست با حضور وزیر و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی برگزار شود تا امکان دفاع دقیق‌تر از حقوق بازنشستگان فراهم شود.

در بخش دیگری از نشست، یعقوبی عضو هیئت اجرایی خانه کارگر، با انتقاد از رویکردهای حاکم بر بخش درمان گفت: مشکلات فعلی سال‌ها قبل قابل پیش‌بینی بود. به جای اجرای کامل قانون الزام، سیاست خرید درمان در دستور کار قرار گرفت؛ در حالی که تجربه نشان داده در حوزه بیمه پایه، عملکرد موفق‌تری نسبت به خرید خدمات درمانی داشته‌ایم.

وی همچنین با اشاره به تشکیل کارگروه‌های جدید، تأکید کرد: اصل تشکیل کارگروه اقدام مثبتی است، اما لازم است مشخص شود این کارگروه‌ها با چه هدفی تشکیل می‌شوند و چه برنامه عملیاتی مشخصی را دنبال خواهند کرد.

کلهر رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی نیز در این نشست با انتقاد از وضعیت بیمه کارگران ساختمانی گفت: موضوع بیمه این کارگران سال‌هاست در جلسات مختلف مطرح می‌شود، اما در عمل بخش قابل توجهی از کارگران ساختمانی از پوشش بیمه‌ای خارج شده‌اند و بسیاری از بیمه‌ها قطع شده است.

همچنین شریفی فعال کارگری، با اشاره به بدهی‌های انباشته دولت به سازمان تأمین اجتماعی گفت: این پرسش جدی وجود دارد که چرا بدهی دولت به تأمین اجتماعی پرداخت نمی‌شود، در حالی که حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری به موقع پرداخت می‌شود.

در ادامه، مافی نماینده اداره‌کل تأمین اجتماعی استان قزوین، با ارائه آماری از وضعیت بیمه بیکاری در استان گفت: پیش از آغاز جنگ، حدود ۳ هزار و ۷۰۰ نفر در استان مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کردند، اما این تعداد تا پایان اردیبهشت‌ماه به ۵ هزار و ۷۰۰ نفر رسید و در حال حاضر برای حدود ۶ هزار و ۵۰۰ نفر مقرری بیمه بیکاری پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه بیشترین مشکل در حوزه بیمه بیکاری، مربوط به شهر صنعتی است، افزود: در شرایط فعلی، شعبه سه تأمین اجتماعی نیز در فضای محدودی مستقر است و این موضوع بر کیفیت ارائه خدمات تأثیر گذاشته است.

مافی همچنین با اشاره به شرایط ناشی از جنگ و حوادث غیرمترقبه اظهار داشت: در چنین وضعیتی تلاش می‌شود با صدور احکام پرداخت، حداقل حمایت لازم از مقرری‌بگیران صورت گیرد. در دوران کرونا نیز منابعی از سوی دولت برای بیمه بیکاری اختصاص یافت، اما واقعیت این است که با وجود نگاه حمایتی قانون، مبالغ فعلی در شرایط اقتصادی موجود، پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست.

انتهای پیام/