از بیمه تکمیلی تا وام بازنشستگان/ تصویب ۱۳ مصوبه در جلسه شورای مدیران صندوق بازنشستگی فولاد
جلسه شورای مدیران صندوق بازنشستگی فولاد در سال ۱۴۰۵ برگزار شد.
به گزارش ایلنا، شب گذشته در چهارمین جلسه راهبردی شورای مدیران گروه بازنشستگی فولاد در سال ۱۴۰۵ با حضور سجاد ابراهیمی، دستیار ویژه مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، ۱۳ مصوبه اجرایی در حوزه ارتقای خدمات به بازنشستگان، ساماندهی امور مالی، تقویت سودآوری شرکتهای تابعه و تسهیل پرداخت تسهیلات به تصویب رسید.
چهارمین جلسه راهبردی شورای مدیران گروه بازنشستگی فولاد در سال ۱۴۰۵ با حضور سجاد ابراهیمی، دستیار ویژه دکتر ازوجی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری و مدیران این مجموعه برگزار شد.
در این نشست، مهمترین مسائل و برنامههای پیشروی مجموعه در حوزههای خدماترسانی به بازنشستگان، مدیریت اقتصادی شرکتهای تابعه و بهبود فرآیندهای اجرایی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت ۱۳ مصوبه اجرایی برای ارتقای عملکرد مجموعه به تصویب رسید.
یکی از محورهای مهم این جلسه، بررسی وضعیت سودآوری شرکتهای تابعه گروه بازنشستگی فولاد بود. در این راستا مقرر شد موضوع افزایش بهرهوری و سودآوری شرکتها با تمرکز، دقت و رصد مستمر مدیریتی دنبال شود تا ضمن صیانت از داراییها و منافع بازنشستگان، عملکرد اقتصادی این شرکتها نیز تقویت شود.
در بخش دیگری از این نشست، تشکیل کمیته وام بازنشستگان با ساختاری جدید در سال ۱۴۰۵ مورد تأکید قرار گرفت. هدف از راهاندازی این کمیته تسهیلگری در فرآیندهای اداری، کاهش بروکراسی و تسریع در ارائه تسهیلات به بازنشستگان عنوان شد.
همچنین در این جلسه بر بهبود فرآیندهای ارائه خدمات رفاهی و درمانی، پیگیری مسائل مرتبط با بیمه تکمیلی و آتیه، ساماندهی امور مالی و قراردادی و تقویت هماهنگی میان واحدهای مختلف مجموعه تأکید شد.
مدیران حاضر در این نشست، اجرای دقیق مصوبات و پیگیری مستمر برنامههای مصوب را گامی مهم در مسیر ارتقای کیفیت خدمات به بازنشستگان و بهبود عملکرد اقتصادی مجموعه عنوان کردند.