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انتصاب رئیس مرکز آموزش‌های مجازی و هوشمندسازی سازمان فنی‌وحرفه‌ای

انتصاب رئیس مرکز آموزش‌های مجازی و هوشمندسازی سازمان فنی‌وحرفه‌ای
کد خبر : 1805478
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مراسم تودیع معارفه سرپرست مرکز آموزش‌های مجازی و هوشمندسازی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای برگزار شد.

به گزارش ایلنا، با حضور غلامحسین محمدی، رئیس آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، مراسم معارفه «صمد نوروزیان» سرپرست جدید «مرکز فناوری اطلاعات، توسعه آموزش‌های مجازی، امنیت و هوشمندسازی» برگزار و از زحمات «کوروش جدی‌ثانی» رئیس سابق این مرکز تقدیر به عمل آمد. 

محمدی در این مراسم با اشاره اهمیت بسیار مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات برای حرکت از دولت الکترونیک به سمت دولت هوشمند و توسعه حکمرانی داده و لزوم تدوین برنامه عمل در این حوزه، استقرار کامل سامانه جامع مهارت‌آموزی (پلتفرم آموزشی) و برنامه‌ریزی برای مهاجرت در سریع‌ترین زمان ممکن در کنار استقرار کامل ساختار جامع برنامه‌ریزی منابع (ERP) را از مهم‌ترین انتظارت از سرپرست جدید این مرکز دانست و افزود: بازبینی و بازآرایی فرایندهای سازمان با مشارکت همه اجزای سازمان نیز از جمله ماموریت‌های این مرکز در دوره جدید خواهد بود. 

محمدی در پایان، با اشاره به تلاش‌های بسیار سرپرست پیشین این مرکز در پیشبرد پروژه استقرار پلتفرم جدید آموزشی این سازمان و سامانه رتبه‌بندی مربیان با وجود همه سختی‌ها به ویژه در ایام جنگ رمضان، با اهدای لوحی از کورش جدی‌ثانی تقدیر کرد.

 

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