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انتشار آخرین نسخه نشریه اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی+ فایل

انتشار آخرین نسخه نشریه اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی+ فایل
کد خبر : 1805466
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جدیدترین نسخه نشریه رسمی اتحادیه جهانی تامین اجتماعی (ISSA) منتشر شد.

به گزارش ایلنا، تازه‌ترین شماره از فصل نامۀ مروری بر تأمین اجتماعی بین‌المللی به صورت شماره ویژه «آموزش و پژوهش برای تأثیرگذاری بر سیاست‌گذاری: مرز بعدی در تأمین اجتماعی» منتشر شد. 

مقالات این شماره که دومین شماره از نشریه سال ۲۰۲۶، مربوط به ماه‌های آوریل تا ژوئن است، عمدتاً برگرفته از پژوهش‌های برندگان و شرکت‌کنندگان جایزه پژوهشی مایکل سیچون هستند و توسط پژوهشگران جوان و مستعد این حوزه نگاشته شده‌اند. 

از جمله مقاله‌های منتشرشده در این شماره می‌توان به تأمین اجتماعی در مناطق متأثر از درگیری‌ها: مطالعه موردی سودان، طرح‌های جهانی تأمین اجتماعی در شرایط جابه‌جایی اجباری: شواهدی از کلمبیا، فراتر از خیریه: در چه شرایطی زکات می‌تواند مکمل حداقل‌های تأمین اجتماعی باشد، جنسیت: چارچوب‌بندی، برنامه‌ریزی و محدودیت‌های تأمین اجتماعی تحول‌گرا در اتیوپی و فراتر از مرگ‌ومیر: بازتعریف ارزیابی تأثیرات کمک‌های خارجی در سلامت اشاره کرد. 

گفتنی است مجله مروری بر تأمین اجتماعی بین‌المللی یک نشریه علمی-پژوهشی با داوری دوطرفه ناشناس است و مقاله‌هایی به زبان‌های انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و اسپانیایی را می‌پذیرد. این نشریه به‌صورت فصل‌نامه توسط انتشارات جان وایلی و با همکاری اتحادیۀ بین‌المللی تأمین اجتماعی (ISSA) منتشر می‌شود. 

این شماره در اینجا برای علاقه مندان در دسترس است.

 

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