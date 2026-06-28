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چرا واریزی برخی بازنشستگان تامین اجتماعی کمتر از مبلغ فیش حقوقی خرداد است؟

چرا واریزی برخی بازنشستگان تامین اجتماعی کمتر از مبلغ فیش حقوقی خرداد است؟
کد خبر : 1805447
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سازمان تأمین اجتماعی با تشریح علت اختلاف میان مبلغ واریزی و مبلغ خالص درج‌شده در فیش حقوقی برخی بازنشستگان و مستمری‌بگیران در خردادماه اعلام کرد این اختلاف ناشی از کسورات بانکی پس از واریز حقوق است و ارتباطی با پرداخت‌های انجام‌شده از سوی این سازمان ندارد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، سازمان تأمین اجتماعی درباره علت کمتر بودن مبلغ واریزی حقوق برخی مستمری‌بگیران نسبت به مبلغ خالص پرداختی درج‌شده در فیش حقوقی خردادماه توضیحاتی ارائه کرد. 

بر اساس اعلام سازمان تأمین اجتماعی، تمامی پرداخت‌ها و کسورات مستمری بر مبنای آیتم‌های درج‌شده در فیش حقوقی انجام می‌شود و بانک‌های عامل نیز مبالغ را دقیقاً مطابق اطلاعات ارسالی از سوی سازمان پرداخت می‌کنند. 

این سازمان اعلام کرد بررسی‌ها نشان می‌دهد در مورد برخی مستمری‌بگیرانی که حقوق خود را از بانک رفاه کارگران دریافت می‌کنند، پس از واریز حقوق از سوی سازمان تأمین اجتماعی، اقساط مربوط به خریدهای اعتباری، تسهیلات بانک رفاه یا اقساط فروشگاه‌های طرف قرارداد به صورت مستقیم از سوی بانک از حساب آنان کسر می‌شود. 

سازمان تأمین اجتماعی همچنین تأکید کرد شعب و مرکز تماس این سازمان به اطلاعات و جزئیات مربوط به این کسورات بانکی دسترسی ندارند و پیگیری این موارد باید از طریق بانک عامل انجام شود.

 

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