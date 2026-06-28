سقوط دو کارگر مقنی در حسنآباد یزد/ یک کارگر جان خود را از دست داد
سقوط دو کارگر مقنی در محدوده حسنآباد یزد، منجر به مرگ یک کارگر و مصدومیت شدید کارگر دیگر شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، این حادثه زمانی رقم خورد که یکی از کارگران در حین حفر چاه، به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی به اعماق چاه سقوط کرد.
بر اساس گزارشهای رسیده، همکار وی که در بیرون از چاه حضور داشت، به قصد نجات جان همکار خود وارد چاه شد اما او نیز به دلیل موقعیت خطرناک، دچار سقوط از ارتفاع شد.
سعید پاکسرشت، رئیس سازمان آتشنشانی یزد، با تأیید این خبر اظهار داشت: نیروهای امدادی بلافاصله پس از اطلاع از حادثه به محل اعزام شدند، اما متأسفانه یکی از کارگران به دلیل شدت جراحات در دم جان باخت و کارگر دوم که دچار مصدومیت شده بود، جهت مداوا به مراکز درمانی منتقل شد.