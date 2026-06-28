جزئیات ثبتنام وام ۶۰ میلیون تومانی بازنشستگان تامین اجتماعی +شرایط و اقساط
ثبتنام وام قرضالحسنه ۶۰ میلیون تومانی بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی قرار است از تیرماه ۱۴۰۵ و از طریق کانونهای بازنشستگی استانها و شهرستانها انجام شود.
به گزارش ایلنا، سازمان تأمین اجتماعی با بانک رفاه کارگران تفاهمنامهای برای افزایش مبلغ و تعداد تسهیلات بازنشستگان منعقد کرده است. بر اساس اعلام رسمی مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت حدود ۳۴۰ هزار فقره وام قرضالحسنه در سال ۱۴۰۵ پیشبینی شده است. مبلغ هر فقره وام نیز ۶۰ میلیون تومان خواهد بود.
طبق اطلاعیه منتشرشده از سوی سازمان تأمین اجتماعی، مشخصات اصلی این تسهیلات به شرح زیر است:
|مبلغ وام
|۶۰ میلیون تومان
|نوع تسهیلات
|قرضالحسنه
|کارمزد
|سالانه ۴ درصد
|مدت بازپرداخت
|۲۴ ماه
|تعداد تسهیلات
|حدود ۳۴۰ هزار فقره
|بانک عامل
|بانک رفاه کارگران
|محل کسر اقساط
|حقوق ماهانه مستمریبگیر
|زمان آغاز ثبتنام
|تیرماه ۱۴۰۵
|مسیر ثبتنام
|کانونهای بازنشستگی استانها و شهرها
اقساط این وام از محل حقوق مستمریبگیران کسر میشود. با توجه به مبلغ ۶۰ میلیون تومان، مدت بازپرداخت دوساله و کارمزد ۴ درصدی، مبلغ دقیق هر قسط پس از محاسبه و تنظیم قرارداد بانکی مشخص خواهد شد. سازمان تأمین اجتماعی در اطلاعیه خود رقم مشخصی را بهعنوان قسط ماهانه اعلام نکرده است.
بر اساس اعلام رسمی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، نامنویسی متقاضیان از تیرماه آغاز میشود و در طول سال ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت. ثبتنام نیز از طریق کانونهای بازنشستگی استانها و شهرستانها انجام میشود.
بنابراین بازنشستگان باید اطلاعیههای کانون بازنشستگی محل سکونت خود را پیگیری کنند؛ زیرا زمانبندی، ظرفیت و شیوه دریافت درخواستها ممکن است در هر استان یا شهرستان متفاوت باشد.