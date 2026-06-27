کارزار سراسری کارگران ابنیه فنی راه آهن: پیمانکاران را کنار بگذارید
کارگران ابنیه فنی راه آهن تراورس، از مسئولان کشوری درخواست کردند ضمن حل مشکلات معیشتی، شغلی و بیمهای کارکنان، موضوع بازگشت نیروهای نگهداری خط و ابنیه به بدنه راهآهن را بهصورت جدی بررسی و تعیین تکلیف کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در متن این کارزار آمده است:
با سلام و احترام
ما امضاکنندگان این کارزار، جمعی از کارکنان رسمی، قراردادی و دائم روزمزد شرکت تراورس، به نمایندگی از بخشی از نیروهای فعال در حوزه نگهداری خط و ابنیه فنی راهآهن کشور، خواستار رسیدگی فوری و مؤثر به مشکلات انباشته معیشتی، شغلی و اداری خود و همچنین بازگشت نیروهای نگهداری خط به بدنه اصلی راهآهن جمهوری اسلامی ایران هستیم.
نیروهای نگهداری خط و ابنیه، از ارکان اصلی حفظ ایمنی، پایداری و بهرهبرداری مستمر از شبکه ریلی کشور به شمار میروند. با این حال، طی سالهای اخیر، بخش قابلتوجهی از این نیروها با مشکلات متعدد و مزمنی روبهرو بودهاند؛ مشکلاتی که نهتنها معیشت و امنیت شغلی کارکنان را تحت تأثیر قرار داده، بلکه بر کیفیت خدمات، انگیزه نیروی انسانی و کارآمدی این بخش راهبردی نیز سایه انداخته است.
شرکت تراورس بهعنوان مجموعهای فعال در حوزه زیرساخت حملونقل ریلی، میبایست در اجرای عدالت اداری، حفظ کرامت نیروی انسانی، رعایت حقوق قانونی کارکنان و تأمین امنیت شغلی آنان پیشگام باشد. اما متأسفانه در عمل، نارساییهای جدی در حوزه پرداختها، اجرای قوانین، نظام منابع انسانی، رفاه شغلی و رسیدگی به مطالبات کارکنان، موجب نارضایتی گسترده میان نیروهای شاغل شده است.
از همینرو، مطالبات اصلی کارکنان به شرح زیر اعلام میشود:
بازگشت نیروهای نگهداری خط و ابنیه به بدنه اصلی راهآهن بهمنظور ایجاد ثبات شغلی، رفع بلاتکلیفی اداری، حذف واسطهگری و برقراری عدالت سازمانی.
پرداخت منظم و بهموقع حقوق و مزایا و جلوگیری از هرگونه تأخیر در پرداختها.
بازنگری در نظام پرداخت و جبران فاصله فزاینده میان سطح دستمزدها و هزینههای واقعی زندگی.
اجرای کامل و عادلانه طرح طبقهبندی مشاغل متناسب با تخصص، سابقه، مسئولیت و شرایط واقعی کارکنان.
اجرای هرم شغلی مشاغل خطی مطابق مصوبات و الزامات ابلاغی مدیران ارشد راهآهن کشور.
رعایت عدالت شغلی و مقابله با هرگونه تبعیض، اعمال سلیقه، رانت و نابرابری در انتصابات، ارتقاءها و بهرهمندی از مزایا.
پرداخت کامل و مستمر حق بیمه کارکنان در تمامی نواحی و جلوگیری از هرگونه خلل در سوابق بیمهای.
اصلاح نحوه کسر هزینه بیمه تکمیلی و جلوگیری از تحمیل غیرمنصفانه هزینهها به کارکنان.
اجرای کامل تعهدات مربوط به البسه و تجهیزات کاری مطابق قراردادها و الزامات قانونی.
پرداخت کامل اضافهکاری و سایر مطالبات مزدی بر اساس میزان واقعی کار انجامشده.
اعمال کامل حقوق قانونی ایثارگران، از جمله درج شماره مستخدمی و اجرای امتیازات قانونی در احکام اداری و استخدامی.
ایجاد سازوکار شفاف، پاسخگو و قابل پیگیری برای ثبت، رسیدگی و پاسخگویی به شکایات و مطالبات کارکنان.
ضرورت رسیدگی فوری
تداوم این مشکلات در سالهای گذشته، در موارد متعدد زمینهساز نارضایتیهای صنفی در برخی نواحی عملیاتی شده و آثار آن در کاهش انگیزه کارکنان، افت بهرهوری، افزایش فرسودگی نیروی انسانی و اختلال در انجام مطلوب مأموریتهای محوله آشکار شده است.
بدیهی است ادامه این وضعیت و بیتوجهی به مطالبات قانونی و معیشتی کارکنان، میتواند به تشدید نارضایتی، کاهش تعلق سازمانی، افزایش خروج نیروهای متخصص و بروز آسیبهای جدی در یکی از حساسترین بخشهای زیرساختی کشور منجر شود. این مسئله، با توجه به اهمیت راهبردی حملونقل ریلی، نیازمند تصمیمگیری فوری، مستقل و مسئولانه از سوی نهادهای ذیربط است.
درخواست ما
ما امضاکنندگان این کارزار، از مسئولان محترم کشور درخواست داریم با صدور دستور لازم:
موضوع بازگشت نیروهای نگهداری خط و ابنیه به بدنه راهآهن را بهصورت جدی بررسی و تعیین تکلیف کنند؛
نسبت به حل مشکلات معیشتی، شغلی و بیمهای کارکنان اقدام فوری انجام دهند؛
بر اجرای دقیق قوانین و تعهدات مرتبط با حقوق کارکنان نظارت مؤثر داشته باشند؛
و نتایج اقدامات انجامشده را بهصورت شفاف به کارکنان اعلام کنند.
امید است با تدبیر، عدالت و اراده مؤثر مسئولان، زمینه احقاق حقوق قانونی کارکنان، تقویت سرمایه انسانی و ارتقای بهرهوری در صنعت راهآهن کشور فراهم شود.
با احترام
جمعی از کارکنان رسمی، قراردادی و دائمروزمزد نگهداری خط و ابنیه راهآهن ایران