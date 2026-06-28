یک منبع کارگری در شهرستان رشت، با تشریح دلایل اعتراض صنفی روزهای اخیر کارگران کارخانه خاور رشت، به ایلنا گفت: «علت اصلی این تجمعات، عدم توانایی بخش خصوصی در ایفای تعهدات قانونی و همچنین انباشت معوقات مزدی کارگران است.»

وی با اشاره به پیشینه واگذاری این واحد تولیدی گفت: «این کارخانه که پیش از این تحت تملک شرکت “آتیه‌سازان دماوند” قرار داشت، در مردادماه سال ۱۴۰۲ به بخش خصوصی واگذار شد. متأسفانه به دلیل عملکرد ضعیف کارفرمای جدید، این واحد تولیدی از همان بدو واگذاری با بحران‌های جدی روبرو شد.»

این فعال کارگری تصریح کرد: «در حال حاضر حدود ۱۰۰ کارگر این کارخانه، علاوه بر ۳ ماه حقوق و حق بیمه معوقه، حدود ۱۱ سال سنوات طلبکارند. پرداخت به موقع دستمزدها و تضمین امنیت شغلی، اصلی‌ترین خواسته کارگران است. متأسفانه کارفرمای بخش خصوصی به تعهداتی که در زمان واگذاری به مسئولان و کارگران داده بود، عمل نکرده است.»

به گفته کارگران معترض، با گذشت نزدیک به سه سال از واگذاری، مشکلات ساختاری و مدیریتی کارخانه به دلیل سوءمدیریت و بی‌توجهی کارفرما همچنان پابرجاست؛ موضوعی که سبب شد کارگران روز سه‌شنبه (۲ تیر ۱۴۰۵) بار دیگر برای اعتراض به ناامنی شغلی و معوقات مزدی دست به تجمع بزنند.

کارگران ریسندگی خاور نگران‌اند که تداوم این وضعیت، به تعطیلی کامل کارخانه منجر شود؛ اتفاقی که در صورت وقوع، موجب بیکاری ۱۰۰ نیروی کار با سابقه بالای ۱۵ تا ۲۰ سال خواهد شد.

نمایندگان کارگری با تأکید بر پتانسیل بالای این واحد تولیدی افزودند: «کارخانه ریسندگی خاور در حال حاضر یکی از بهترین تولیدکنندگان نخ‌های پنبه‌ای در کشور است و تولیدات منحصر‌به‌فرد آن سودآوری بالایی دارد. تنها مانع پیش روی رونق این کارخانه، واگذاری نادرست آن به بخش خصوصی است؛ روندی که در یک الی دو دهه گذشته نیز به بدنه تولید این شرکت آسیب زده بود.»

کارگران این کارخانه ۵۰ ساله در پایان خواستار ورود فوری مسئولان دولتی و قوه قضاییه برای حل مشکلات مدیریتی شدند تا مانع از نابودی این واحد صنعتی باسابقه شوند؛ کارخانه‌ای که در صورت احیا و حمایت، ظرفیت اشتغال مستقیم برای ۵۰۰ نفر را در شهرستان رشت دارا است.

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