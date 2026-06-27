با حضور در اجلاس اتحادیه بینالمللی تأمین اجتماعی انجام شد؛
دیدار مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ایران با رئیس و دبیرکل «ایسا»
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با حضور در جلسه هیأت رئیسه اتحادیه بینالمللی تأمیناجتماعی (ایسا)، ضمن دیدار با دبیرکل این اتحادیه، مسائلی در حوزه تأمیناجتماعی را مطرح و مذاکراتی در این خصوص انجام داد.
به گزارش ایلنا، یکصد و سی و سومین جلسه هیأت رئیسه اتحادیه بینالمللی تأمین اجتماعی (ISSA) ۲۲ و ۲۳ ژوئن ۲۰۲۶ برابر با یکم و دوم تیرماه ۱۴۰۵ در مقر این اتحادیه در سازمان بینالمللی کار در ژنو سوئیس برگزار شد.
مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ایران و عضو هیات رئیسه «ایسا» در حاشیه این اجلاس، با دکتر محمد عضمان، رئیس و مارسلو کائتانو، دبیرکل اتحادیه بینالمللی تأمین اجتماعی نشستهایی برگزار و در خصوص تبادل نظر و همکاریهای مشترک در حوزه مسائل و مأموریتهای سازمان تأمین اجتماعی از جمله طرحهای تحولی سازمان تأمیناجتماعی در زمینه سلامت و درمان، خدمات هوشمند و دیجیتال و توسعه چتر پوشش بیمهای برای کسبوکارهای نوین گفتوگو کرد و موضوعات و گزارش ارائه شده توسط نماینده ایران مورد استقبال مقامات ایسا قرار گرفت.
حضور سالاری به دعوت ایسا جهت شرکت در اجلاسیه هیأت رئیسه این نهاد بود که انتصاب نایبرئیس، جایگزینی برخی اعضای هیأت رئیسه، انتصاب روسای کمیسیونهای فنی، انتصاب اعضای کمیته هیأت رئیسه ویژه انتخابات اتحادیه و بررسی درخواستهای عضویت جدید در اتحادیه، برخی موضوعات مطرح شده در این دوره بود.
همچنین در این نشست، گزارش فعالیتهای رئیس ایسا، فعالیتها و پیشرفت تحقق برنامههای دبیرکل، گزارش خزانهدار در خصوص وضعیت مالی و گزارش کمیسیون نظارت و کمیته مالی به اعضای هیأت رئیسه ارائه شد.
گفتنی است مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در اجلاس جهانی تأمین اجتماعی در مهرماه ۱۴۰۴ در کوالالامپور مالزی، با کسب حداکثر آرا از اعضای شورای عالی اتحادیه، به نمایندگی از سازمانهای عضو منطقه آسیا و اقیانوسیه به عنوان عضو هیأت رئیسه ایسا انتخاب شد.
سازمان تأمین اجتماعی ایران با توجه به گستردگی دامنه پوشش بیمهای، تنوع خدمات و مزایای ارائه شده به جامعه بیمهشدگان و همچنین نقش فعال و مشارکت پویا در ارکان حاکمیتی اتحادیه، در مهر ۱۴۰۴ برای نهمین دور متوالی به نمایندگی از سازمانهای عضو منطقه آسیا و اقیانوسیه، عضویت هیأت رئیسه ایسا برای دوره مدیریت سهساله ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ را دارد که این اجلاس اولین حضور مدیرعامل سازمان در دوره جاری هیأت رئیسه بود.
اتحادیه بینالمللی تأمین اجتماعی دارای ۳۳۴ عضو از نهادهای حمایتی و تأمین اجتماعی ۱۶۳ کشور است که از این تعداد ۴۷ نهاد تأمین اجتماعی عضو هیأت رئیسه هستند.