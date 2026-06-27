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اعتراضات ضد مهاجرت در آفریقای جنوبی/ شرکت‌های حمل و نقل با خارجی‌ها دشمن‌اند!

اعتراضات ضد مهاجرت در آفریقای جنوبی/ شرکت‌های حمل و نقل با خارجی‌ها دشمن‌اند!
کد خبر : 1804974
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یک رسانه معتبر انگلیسی زبان مدعی شد: سایه شرکت‌های حمل و نقل آفریقای جنوبی در پس اعتراضات ضد مهاجرت مشاهده می‌شود.

به گزارش ایلنا و به نقل از مجله اینترنتی بلومبرگ، تلاش شرکت‌های حمل و نقل آفریقای جنوبی برای سازماندهی علیه مهاجرت، به برگزاری برخی اعتراضات منتهی شده است. 

آفریقای جنوبی طی هفته گذشته در چند شهر شاهد اعتراضات بخش‌هایی از شاغلان به ویژه در شرکت‌های حمل و نقل علیه مهاجرت بوده است. 

گفته می‌شود کارکنان شرکت‌های خصوصی حمل و نقل آفریقای جنوبی (احتمالاً با دستور مدیران خود) ارائه خدمات خود را به تعویق می‌اندازند، تا فضا را برای اعتراضات آماده‌سازی کرده و به معترضان کمک کنند. 

وضعیت موجود نشان می‌دهد که چگونه کارزاری که با هدف درخواست برای خروج اتباع خارجی شاغل بدون مجوز از کشور آغاز شد، بر صنایع و شرکت‌هایی از جمله در بخش خدمات حمل و نقل آفریقای جنوبی تأثیر گذاشته و این شرکت‌های ذی‌نفع را به دلیل ترافیک شهرهای بزرگ مهاجرپذیر این کشور متضرر می‌کند. 

در حالی که پلیس یک استقرار امنیتی گسترده را اعلام کرده است که انتظار می‌رود حدود ۳۶ میلیون دلار هزینه آن شود، ممکن است اعتراضات مجدداً به خشونت کشیده شود.

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