انتصاب سرپرست مرکز تحقیقات و آموزش حفاظت فنی و بهداشت کار
سرپرست مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار با حکم معاون وزیر کار منصوب شد.
به گزارش ایلنا، با حکم پروانه رضایی (معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، احمدرضا پرنده به عنوان «سرپرست مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار» منصوب شد.
احمدرضا پرونده سوابقی چون: دانشآموختگی مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی (دانشگاه علوم پزشکی تهران)، مشاور معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرکل سابق بازرسی کار و دبیر شورایعالی حفاظت فنی وزارت کار در دولت سیزدهم، مدیرکل سابق آسیبهای اجتماعی وزارت کار، معاون ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان، تدریس دانشگاهی و آموزشگاهی ایمنی، حفاظت فنی و قانون کار و کارشناسی رسمی دادگستری در امور ایمنی و حوادث ناشی از کار، را در پرونده خود دارد.