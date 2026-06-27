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انتصاب سرپرست مرکز تحقیقات و آموزش حفاظت فنی و بهداشت کار

انتصاب سرپرست مرکز تحقیقات و آموزش حفاظت فنی و بهداشت کار
کد خبر : 1804958
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سرپرست مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار با حکم معاون وزیر کار منصوب شد.

به گزارش ایلنا، با حکم پروانه رضایی (معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، احمدرضا پرنده به عنوان «سرپرست مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار» منصوب شد. 

احمدرضا پرونده سوابقی چون: دانش‌آموختگی مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی (دانشگاه علوم پزشکی تهران)، مشاور معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرکل سابق بازرسی کار و دبیر شورای‌عالی حفاظت فنی وزارت کار در دولت سیزدهم، مدیرکل سابق آسیب‌های اجتماعی وزارت کار، معاون اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان، تدریس دانشگاهی و آموزشگاهی ایمنی، حفاظت فنی و قانون کار و کارشناسی رسمی دادگستری در امور ایمنی و حوادث ناشی از کار، را در پرونده خود دارد.

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