دو سال است منتظر صدور احکام حقوقی جدید هستیم/ زندگی سخت با حقوق سال ۱۴۰۳

به گزارش ایلنا، با گذشت بیش از دو سال از موعد اعمال افزایش حقوق و اصلاح احکام، مسئولان دانشگاه همچنان هر ماه با وعده صدور احکام در ماه آینده، کارکنان را در انتظار نگه داشته‌اند؛ اما تاکنون اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است.

این منابع می‌گویند در حالی که هزینه‌های زندگی، اجاره مسکن، درمان و سایر مایحتاج روزانه به‌طور چشمگیری افزایش یافته، بخش قابل توجهی از سلامت‌یاران همچنان حقوقی دریافت می‌کنند که مربوط به دو سال گذشته است و تناسبی با شرایط اقتصادی کنونی ندارد.

همچنین پایین بودن کارانه و ناچیز بودن مبالغ اضافه‌کاری نیز از دیگر موارد مورد انتقاد کارکنان است؛ به‌گونه‌ای که برخی از آنان می‌گویند دریافتی حاصل از ساعت‌ها اضافه‌کار، حتی هزینه رفت‌وآمدشان را نیز پوشش نمی‌دهد.

در این میان، کارکنان رده‌های پایین با مشکلات جدی معیشتی مواجه‌اند، در حالی که به گفته معترضان، مدیران و مسئولان دانشگاه از مزایا، کارانه، مأموریت و اضافه‌کارهای قابل توجه برخوردارند؛ موضوعی که به افزایش احساس تبعیض و بی‌عدالتی در میان نیروهای صف انجامیده است.

سلامت‌یاران و کارکنان معترض، از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر خواسته‌اند درباره علت تأخیر دوساله در صدور احکام، پرداخت مطالبات معوقه و اجرای کامل حقوق قانونی آنان شفاف‌سازی کنند.

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