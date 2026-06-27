به گزارش ایلنا، سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به پرسش‌های متداول بازنشستگان، جزئیات مربوط به مبلغ کمک‌هزینه اولاد در سال ۱۴۰۵ را منتشر کرد.

کمک‌هزینه اولاد بازنشستگان و ازکارافتادگان غیردولتی و فرزندان بازمانده مشمول غیردولتی معادل ۱۷.۱۹۳.۷۶۵ ریال به ازای هر فرزند است.

همچنین برای ازکارافتادگان دولتی و فرزندان بازمانده مشمولان دولتی، با ۲۰ درصد افزایش مبلغ ۲۰.۶۳۲.۵۱۸ ریال در نظر گرفته شده است.

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