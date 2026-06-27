مستمریبگیران تامین اجتماعی چقدر کمکهزینه اولاد دریافت میکنند؟
بازنشستگان تامین اجتماعی مبلغی به عنوان کمک هزینه اولاد دریافت میکنند.
به گزارش ایلنا، سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به پرسشهای متداول بازنشستگان، جزئیات مربوط به مبلغ کمکهزینه اولاد در سال ۱۴۰۵ را منتشر کرد.
کمکهزینه اولاد بازنشستگان و ازکارافتادگان غیردولتی و فرزندان بازمانده مشمول غیردولتی معادل ۱۷.۱۹۳.۷۶۵ ریال به ازای هر فرزند است.
همچنین برای ازکارافتادگان دولتی و فرزندان بازمانده مشمولان دولتی، با ۲۰ درصد افزایش مبلغ ۲۰.۶۳۲.۵۱۸ ریال در نظر گرفته شده است.