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کارگران شرکتی شهرداری چابهار: از حقوق علی‌الحساب خسته‌ایم/ نه تعاونی مصرف داریم نه خدمات درمانی

کارگران شرکتی شهرداری چابهار: از حقوق علی‌الحساب خسته‌ایم/ نه تعاونی مصرف داریم نه خدمات درمانی
کد خبر : 1804917
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کارگران شرکتی شهرداری چابهار از تداوم بی‌نظمی در پرداخت مطالبات مزدی و بیمه‌ای خود خبر می‌دهند و می‌گویند: در سال ۱۴۰۵ حقوق آنان هر ماه به‌صورت علی‌الحساب پرداخت می‌شود و بخشی از معوقات مزدی همچنان پرداخت نشده است.

این کارگران با اشاره به مشکلات معیشتی ناشی از تأخیر در پرداخت‌ها به ایلنا گفتند: در حالی که هزینه‌های زندگی به‌طور مستمر افزایش یافته، دریافتی کارگران شرکتی شهرداری چابهار نه‌تنها کامل و منظم پرداخت نمی‌شود، بلکه حقوق ماهانه نیز صرفاً به‌صورت علی‌الحساب به حساب کارگران واریز می‌شود.

به گفته این کارگران، حق بیمه آن‌ها نیز چندین ماه است به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نشده و این موضوع، نگرانی‌های زیادی را در خصوص سوابق بیمه‌ای و دسترسی به خدمات درمانی، به خصوص با توجه به شیوع تب‌دنگی در جنوب سیستان وبلوچستان، برای آنان ایجاد کرده است.

کارگران شرکتی شهرداری چابهار، همچنین از حل‌نشدن مشکلات مربوط به تعاونی مصرف و صندوق رفاه خبر می‌دهند و می‌گویند این مسائل همچنان پابرجاست و وعده‌های داده‌شده برای رسیدگی به آن‌ها تاکنون عملی نشده است.

آن‌ها با اشاره به انباشت مطالبات مزدی افزودند: چندین ماه است معوقات مزدی از جمله اضافه‌کاری کارگران شرکتی پرداخت نشده و این وضعیت فشار مضاعفی بر خانواده‌های کارگری وارد کرده است.

این کارگران خواستار ورود مسئولان شهری و استانی برای رسیدگی فوری به وضعیت پرداخت حقوق، واریز حق بیمه و تعیین تکلیف سایر مطالبات معوق خود شدند.

 

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