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تجمع رانندگان استیجاری ایثارگر در تهران/ رئیس جمهور قول تبدیل وضعیت داد اما...

تجمع رانندگان استیجاری ایثارگر در تهران/ رئیس جمهور قول تبدیل وضعیت داد اما...
کد خبر : 1804915
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رانندگان استیجاری ایثارگر از استان‌های مختلف به تهران آمدند و مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند.

رانندگان استیجاری ایثارگرِ جامانده از طرح تبدیل وضعیت، در تماس با ایلنا، از تجمع امروز (ششم تیر) مقابل نهاد ریاست جمهوری در تهران خبر دادند. 

نمایندگان رانندگان که تعداد آن‌ها در سراسر کشور چیزی حدود ۳۵۰ نفر است؛ می‌گویند: ما جاماندگان طرح تبدیل وضعیت ایثارگران ۱۴۰۰ هستیم که تا امروز علیرغم وعده‌های بسیار، هنوز تبدیل وضعیت نشدیم. این در حالیست که براساس قانون بودجه ۱۴۰۰ قرار بود نیروهای ایثارگر تمام نهادها تا پایان همان سال تبدیل وضعیت شوند. 

آن‌ها افزودند: یک ماه پیش، مسعود پزشکیان رئیس جمهور به ما قول شفاهی داد که کار تبدیل وضعیت‌مان به سرانجام می‌رسد؛ حالا برای پیگیری این قول از استان‌های مختلف به تهران آمده‌ایم اما سازمان اداری و استخدامی می‌گوید قول شفاهی قبول نیست، نامه کتبی از ریاست جمهوری بیاورید! 

این نیروها ادامه دادند: چرا برای اجرای قانون، باید کلی دوندگی کنیم و آخرسر بازهم برایمان شرط و شروط بگذارند؟!

 

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