رئیس کانون بازنشستگان مازندران:
مستمری بازنشستگان پاسخگوی هزینههای سنگین زندگی نیست/ آن جامعه آرمانی که قول داده بودند کجاست؟!
رئیس کانون بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی استان مازندران، با ابراز نگرانی از وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان گفت: دستمزد کارگران و مستمری بازنشستگان پاسخگوی هزینههای سنگین زندگی نیست و فشار تورم، توان مالی این اقشار را بهشدت کاهش داده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نصرالله دریابیگی در نشست اعضای هیأتمدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان مازندران که با حضور سرپرست ادارهکل تأمین اجتماعی استان برگزار شد، اظهار کرد: توان مالی کارگران و بازنشستگان همچون یخی است که در برابر آفتاب داغ تورم آب میشود و آنان نمیدانند چگونه هزینههای زندگی را مدیریت کنند.
وی با تأکید بر اینکه «بازنشستگان آیینه شاغلان هستند» افزود: کمتوجهی به مشکلات بازنشستگان موجب بیانگیزه شدن کارگران میشود و این روند به نفع تولید و اقتصاد کشور نخواهد بود.
دریابیگی با اشاره به ضعف برخی نهادها و سازمانهای خدمترسان به کارگران و بازنشستگان گفت: امام راحل و رهبر شهید انقلاب، همواره دغدغه معیشت کارگران را داشتند و امروز نیز تشکلهای کارگری و بازنشستگی خواهان تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی هستند.
وی ادامه داد: جامعه آرمانی که برخی مسئولان برای اقشار آسیبپذیر از جمله کارگران و بازنشستگان ترسیم میکردند، کجاست؟ امروز شاغلان در صف تولید ایستادهاند اما با فقر و تنگدستی دستوپنجه نرم میکنند؛ آیا این عدالت است؟
در این نشست چهار ساعته، اعضای هیأتمدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی مازندران نیز با ابراز نگرانی از شرایط زندگی کارگران و پیشکسوتان، به موضوعاتی از جمله عدم اجرای قانون الزام درمان رایگان، تأخیر در اختصاص وام بازنشستگان و ضعف در ارائه خدمات اشاره کردند.
به گفته آنان، عدم همکاری سازمان تأمین اجتماعی در زمینه نظارت بر بیمه تکمیلی درمان و اجرای ناقص طرح «کرامت رضوی» و برنامههای المپیاد ورزشی بازنشستگان، موجب بروز نگرانیهایی در میان این قشر شده است.
در ادامه این نشست، سرپرست ادارهکل تأمین اجتماعی مازندران با تأکید بر جایگاه بازنشستگان به عنوان سرمایههای اجتماعی، رسیدگی به مطالبات و تلاش برای کاهش دغدغههای آنان را از اولویتهای این سازمان عنوان کرد.