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روش اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به میزان افزایش حقوق ها و متناسب سازی

روش اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به میزان افزایش حقوق ها و متناسب سازی
کد خبر : 1804485
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با واریز حقوق خرداد ماه، برخی از بازنشستگان تامین اجتماعی نسبت به میزان افزایش حقوق خود اعتراض دارند.

به گزارش ایلنا، سازمان تأمین اجتماعی در اطلاعیه ای نحوه ثبت اعتراض را به شرح ذیل اعلام کرده است:

فرد می‌بایست ازطریق پورتال مرکز نظارت و ارتباطات مردمی سازمان به نشانی https://1420.tamin.ir درخواست و اعتراض خود را ثبت و با دریافت کد پیگیری به صورت پیامکی، فرایند رسیدگی را بدون نیاز به مراجعه حضوری دنبال نماید.

همچنین این مرکز با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور ازطریق تلفن ثابت یا تلفن همراه آماده ارایه راهنمایی است.

 

 

 

 
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