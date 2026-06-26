روش اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به میزان افزایش حقوق ها و متناسب سازی

به گزارش ایلنا، سازمان تأمین اجتماعی در اطلاعیه ای نحوه ثبت اعتراض را به شرح ذیل اعلام کرده است:

فرد می‌بایست ازطریق پورتال مرکز نظارت و ارتباطات مردمی سازمان به نشانی https://1420.tamin.ir درخواست و اعتراض خود را ثبت و با دریافت کد پیگیری به صورت پیامکی، فرایند رسیدگی را بدون نیاز به مراجعه حضوری دنبال نماید.

همچنین این مرکز با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور ازطریق تلفن ثابت یا تلفن همراه آماده ارایه راهنمایی است.

انتهای پیام/