کارمندان «زاکربرگ» علیه هوش مصنوعی به پا خاستند!

به گزارش ایلنا و به نقل از رویترز، شرکت بزرگ نرم افزاری آمریکایی متا پس از واکنش شدید کارمندان به نظارت بر محل کار، برنامه ردیابی و نظارت بر نیروهای این شرکت از طریق یک سامانه هوش مصنوعی را متوقف کرد.

شرکت متا (Meta) به دلیل نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی کارکنان و اعتراض کارمندان، برنامه جمع‌آوری داده‌های هوش مصنوعی خود را به حالت تعلیق درآورده است.

بیش از ۱۶۰۰ تن از کارکنان شرکت متا طوماری علیه این طرح امضا جمع کردند. کارکنان در مورد نظارت بر کلیدهای فشرده شده، فعالیت صفحه نمایش و مکالمات خصوصی ابراز نگرانی کردند.

با این حال، نگرانی‌ها پس از آن افزایش یافت که کارمندان در مورد میزان اطلاعات جمع‌آوری‌شده و اینکه چه کسی می‌تواند به آن دسترسی داشته باشد، ابراز تردید کردند. این مسئله به یکی از واضح‌ترین نمونه‌های تنش بین جاه‌طلبی‌های کارفرما در استفاده از هوش مصنوعی است و حقوق حریم خصوصی کارمندان تبدیل شده است.

طبق گزارش‌ها، در این طومار استدلال شده بود که جمع‌آوری و استفاده مجدد از چنین اطلاعاتی نگرانی‌های جدی در مورد حریم خصوصی، رضایت و اعتماد در محل کار ایجاد می‌کند.

این نگرانی‌ها پس از آن تشدید شد که نشریه فناوری وایرد گزارش داد که داده‌های جمع‌آوری‌شده از طریق این برنامه برای کارمندان در سراسر شرکت قابل دسترسی است.

شرکت «متا»، بزرگترین مجموعه تولید نرم افزارها و سامانه‌های پیام رسان و شبکه‌های اجتماعی در میان کشورهای جهان (شامل اینستاگرام، واتساپ و فیس‌بوک) است.

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