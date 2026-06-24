چرا در تامین اجتماعی به همسرانِ بازماندهی تکنفره کمکهزینه عائلهمندی پرداخت نمیشود؟
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تامین اجتماعی: پرداخت کمک هزینه عائلهمندی طبق قانون تأمین اجتماعی جزو تکالیف سازمان نیست.
به گزارش ایلنا به نقل از تامین اجتماعی، پرداخت کمک هزینه عائلهمندی طبق قانون تأمین اجتماعی جزو تکالیف سازمان نیست و از طرفی بر اساس مقررات مربوطه، این پرداختی برای مردان مستمریبگیر بازنشسته پیشبینی شده است که همسر تحت تکفل داشته باشند.
بنابراین پرداخت این مزیت به همسر بیمهشده متوفی که خود مستمری بازماندگان را دریافت میکند، فاقد موضوعیت و مستند قانونی است.