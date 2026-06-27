به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از بیانیه مشترک دو اتحادیه بزرگ و سراسری اسپانیا، یعنی «کمیسیون‌های کارگری» (CCOO) و «اتحادیه عمومی کارگران» (UGT)، این دو تشکل کارگری ضمن استقبال از تصمیم دولت برای افزایش بودجه بخش خدمات حمایتی و مراقبتی از سالمندان و افراد دارای معلولیت (نظام وابستگی)، خواستار مشروط شدن جدی این اعتبارات به ارتقای کیفیت اشتغال و گسترش خدمات حرفه‌ای شدند. این دو تشکل کارگری در موضع‌گیری مشترک خود تاکید کردند که صرف تزریق نقدینگی به سیستم، بدون نظارت بر نحوه هزینه‌کرد آن و بدون الزام دولت‌های محلی به بهبود قراردادها و افزایش دستمزدهای نیروهای شاغل در این بخش، نمی‌تواند بحران ساختاری نظام مراقبت‌های اجتماعی را حل کند.

ضرورت عبور از کمک‌های نقدی خانواده‌ها به سمت خدمات حرفه‌ای و پایدار

اتحادیه‌های CCOO و UGT در تحلیل خود اعلام کردند که افزایش سهم بودجه دولتی گامی مثبت است، اما این منابع مالی باید مستقیماً مشروط به افزایش پوشش خدمات حرفه‌ای و استقرار یک نظام مراقبتی عمومی، ثابت و باکیفیت شود.

به باور رهبران کارگری اسپانیا، تکیه بیش از حد دولت‌های محلی بر پرداخت کمک‌های نقدی ناچیز به خانواده‌ها به جای استخدام نیروهای متخصص، رسمی و دائم، مروج بی‌ثباتی کاری، تداوم کار غیررسمی و کاهش کیفیت خدمات ارائه‌شده به نیازمندان در این حوزه است.

آن‌ها خواستار آن شدند که اعتبارات دولتی جدید به عنوان ابزاری برای وادار کردن کارفرمایان به برقراری چانه‌زنی‌های جمعی استفاده شود.

بحران فرسودگی شغلی و قراردادهای پاره‌وقت اجباری در صنفی زنانه

این تشکل‌های سراسری استدلال می‌کنند که بخش خدمات مراقبتی و حمایتی یکی از بخش‌های به شدت زنانه در بازار کار اسپانیا است که با نرخ بالایی از فرسودگی شغلی و آسیب‌های جسمی همراه است.

کارگران این صنف سال‌هاست که با دستمزدهای پایین، قراردادهای پاره‌وقت اجباری و نبود امنیت شغلی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ بنابراین، هرگونه افزایش بودجه دولتی بدون اصلاح این ساختارها بی‌فایده خواهد بود.

اتحادیه‌ها معتقدند افزایش دستمزدها، کاهش ساعات کاری هفتگی و تبدیل قراردادهای موقت به دائمی، ابتدایی‌ترین حقوقی است که باید برای این نیروی کار فرسوده اعمال شود.

مطالبه نظارت سخت‌گیرانه کارگری بر عملکرد پیمانکاران خصوصی و دولت‌های محلی

در بخش پایانی این بیانیه مشترک، اتحادیه‌های CCOO و UGT از وزارت حقوق اجتماعی اسپانیا خواسته‌اند تا مکانیسم‌های نظارتی بسیار سخت‌گیرانه‌ای را بر عملکرد دولت‌های محلی در مناطق خودمختار اعمال کند.

هدف از این مطالبه، تضمین این موضوع است که اعتبارات جدید دولتی صرفاً در جهت ارتقای استانداردهای شغلی، افزایش تعداد پرسنل متخصص، تامین تجهیزات حمایتی مناسب و بهبود کیفیت زندگی کارگران هزینه شود.

رهبران کارگری هشدار دادند که در صورت‌ عدم نظارت دقیق، این افزایش بودجه‌ها تنها به افزایش حاشیه سود شرکت‌های خصوصی و پیمانکاران بزرگی منجر خواهد شد که بخش خدمات رفاهی را به بستری برای استثمار کارگران تبدیل کرده‌اند.

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