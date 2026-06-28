به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی اتحادیه کمیسیون‌های کارگری اسپانیا (CCOO)، این تشکل بزرگ کارگری با انتشار بیانیه‌ای شدیداللحن از فقدان تعهد، بی‌مسئولیتی و اقدامات بداهه‌پردازانه نهادهای عمومی و دولت‌های محلی در زمینه پیشگیری و اطفای حریق جنگل‌ها به شدت انتقاد کرد.

این اتحادیه کارگری در آستانه آغاز فصل بحرانی و پرخطر آتش‌سوزی‌های تابستانی هشدار داد که سوءمدیریت مقامات ایالتی در مناطق خودمختار، در کنار کمبود شدید نیروی انسانی، تجهیزات ناقص و توقف روند تصویب آیین‌نامه‌های پیشگیری از مخاطرات کارگری توسط دولت مرکزی، جان کارگران این بخش را با خطرات جانی بی‌سابقه‌ای مواجه کرده است. اتحادیه CCOO برای بازخواست مسئولان و مطالبه اقدامات امنیتی ملموس پیش از وقوع هرگونه فاجعه انسانی دیگر، فراخوانی برای برگزاری یک راهپیمایی و تجمع سراسری در روز ۲۹ ژوئن ساعت ۱۱ صبح در مقابل وزارتخانه‌های مربوطه در مادرید صادر کرده است.

بحران آتش‌سوزی‌های نسل پنجم و تداوم بی‌حقوقی کارگران

با فرارسیدن موج گرمای شدید در تابستان جاری، خطر وقوع آتش‌سوزی‌های مهیب و بی‌سابقه جنگلی موسوم به «آتش‌سوزی‌های نسل پنجم» که به دلیل تغییرات اقلیمی بسیار پیچیده‌تر و مخرب‌تر شده‌اند، بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته است. با این حال، مسدود ماندن مقررات و قوانینی که باید امنیت و حقوق نیروهای اطفای حریق در کوهستان‌ها و جنگل‌ها را تضمین کنند—و مهلت قانونی تصویب آن‌ها در نوامبر ۲۰۲۵ به پایان رسیده بود—تداوم بی‌پناهی صنفی و جانی این کارگران زحمت‌کش را به همراه داشته است.

علیرغم اینکه بر اساس فرمان سلطنتی، وظایف خدمات اطفای حریق نباید صرفاً به واکنش‌های مقطعی در فصول بحرانی محدود شود و باید شامل برنامه‌های پیشگیری و پاک‌سازی در تمام طول سال باشد، بخش عمده‌ای از دولت‌های محلی در مناطق خودمختار اسپانیا، همچنان در آخرین لحظات اقدام به استخدام‌های موقت، کوتاه‌مدت و تامین تجهیزات ناکافی می‌کنند.

وضعیت بحرانی مناطق؛ از قراردادهای ۹۰ روزه تا تداوم اعتصاب یک‌ساله

در کنفرانس مطبوعاتی اتحادیه CCOO که در مادرید برگزار شد، کارگران عملیاتی مهار آتش به تشریح وضعیت عینی و اسفبار خود در ایالت‌های مختلف پرداختند. «گلوریا سانچز»، راننده کامیون‌های آب‌پاش آتش‌نشانی در مجموعه Geacam منطقه «کاستیا لا مانچا»، وضعیت این ایالت را به عنوان نمونه‌ای از سراسر کشور توصیف کرد و گفت که آتش‌سوزی‌ها سال به سال بزرگ‌تر، خطرناک‌تر و زودتر از موعد فرا می‌رسند، اما تا اول ژوئن کمتر از ۴۴ درصد از تجهیزات و نیروهای عملیاتی فعال شده‌اند.

به گفته وی، طول مدت کارزار مهار آتش در برخی مناطق از ۴ ماه به تنها ۹۰ روز کاهش یافته و واحدهایی که پیش از این باید ۷ یا ۸ نیرو می‌داشتند، اکنون با نصف این تعداد یا کمتر اعزام می‌شوند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد در مناطقی مانند «اندلس»، «والنسیا» و «مورسیا»، نیروها با تیم‌های ناقص، ایستگاه‌های فاقد امکانات اولیه سکونت و حتی نبود تجهیزات حفاظت فردی (EPI) مواجه هستند. از سوی دیگر، دولت محلی «مادرید» کارگران را بدون طبقه‌بندی مشاغل تخصصی رها کرده و قراردادهای آن‌ها را به ۶ ماه در سال محدود ساخته که این امر موجب شکل‌گیری یک اعتصاب مداوم شده که بیش از یک سال است جریان دارد. مشکلات معیشتی، وابستگی شدید به پیمانکاران دست‌دوم و عدم پرداخت فوق‌العاده سختی کار نیز در مناطقی چون «گالیسیا»، «جزایر قناری» و «جزایر بالئار» بیداد می‌کند.

کار مداوم بیش از ۱۲ ساعت و آموزش‌های صوری آنلاین

این رهاشدگی در سطح مناطق با یک بن‌بست نهادی در سطح دولت مرکزی تشدید شده است، چرا که وزارت کار و اقتصاد اجتماعی اسپانیا روند تصویب مقررات پایه‌ای در زمینه پیشگیری از مخاطرات شغلی، ساعات کاری و به رسمیت شناختن بیماری‌های حرفه‌ای این صنف را متوقف کرده است.

«کارلوس مارتین»، آتش‌نشان جنگل در سازمان BRIF MITECO، در این باره فاش کرد که کار مداوم بیش از ۱۲ ساعت در این حرفه کاملاً عادی شده، در حالی که مداخله مستقیم در خط آتش طبق اصول ایمنی باید به ۸ ساعت محدود شود.

وی افزود که به دلیل نبود مقررات مشخص، در برخی ایالت‌ها کارگران ناچارند ۱۸ ساعت مداوم و بدون وقفه در شرایط اضطراری کار کنند. مارتین همچنین از عملکرد وزارت انتقال اکولوژیک (MITECO) به دلیل‌ عدم هماهنگی و تصویب دستورالعمل‌های یک‌جانبه انتقاد کرد و گفت این وزارتخانه با ارائه‌ی یک آموزش مسخره ۵ساعته آنلاین، نیروها را آماده اعزام به خط مقدم آتش تلقی می‌کند که این رفتار دقیقاً مثل بازی رولت روسی با جان کارگران است؛ بخصوص که این کارگران در بحران‌های دیگری مانند سیل‌های اخیر نیز بدون تجهیزات و آموزش مناسب اعزام شده‌اند.

ضرورت اقدام شجاعانه دولت در قبال تشکل‌های کارفرمایی سرکش

در پایان این گزارش، «روبن پینل»، معاون سلامت کار و محیط زیست اتحادیه CCOO، با تاکید بر اینکه شرایط فعلی کارگران در مواجهه با تشکل‌های کارفرمایی سرکش و دولت‌های محلی تنبل که از اجرای مصوبات شانه خالی می‌کنند پذیرفتنی نیست، تصریح کرد که دولت باید شجاعت قانون‌گذاری داشته باشد.

وی خواستار آن شد که دولت فوراً وارد عمل شده و تمامی مناطق را ملزم به اجرای اساسنامه آتش‌نشانان جنگل و آیین‌نامه‌های سلامت کار کند تا کارگران بیش از این در معرض شعله‌ها و مواد سرطان‌زا قرار نگیرند. این تظاهرات بزرگ کارگری در تاریخ ۲۹ ژوئن از مقابل شماره ۶۳ خیابان پاسئو دلا کاستایانا در مادرید آغاز خواهد شد و به سمت وزارتخانه‌های مربوطه حرکت خواهد کرد.

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