کارگران شرکت ساحل صید کنارک (تحفه) در تماس با خبرنگار ایلنا، از ادامه تأخیر در پرداخت حق بیمه و بخشی از حقوق خود انتقاد کردند.

به گفته آنان، حق بیمه ماه‌های دی و بهمن کارگران این مجموعه هنوز به سازمان تأمین اجتماعی واریز نشده و پس از پرداخت بیمه اسفند، از فروردین تا خرداد نیز هیچ واریزی صورت نگرفته است.

این نیروها می‌گویند: این تاخیر طولانی باعث شده کارگران هنگام مراجعه به مراکز درمانی، هزینه‌های درمان را آزاد پرداخت کنند. در شرایطی که پول دارو و درمان سر به فلک کشیده، محرومیت کارگران بیمه شده از درمان، یک ظلم مضاعف است.

این کارگران ادامه دادند: بخشی از حقوق اردیبهشت‌ماه نیز برای کارگران این مجموعه پرداخت نشده است.

آنان خواستار رسیدگی فوری نهادهای مسئول و انعکاس رسانه‌ای مشکلات خود هستند.

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