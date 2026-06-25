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کارگران شرکت ساحل صید کنارک: حق بیمه‌هایمان واریز نمی‌شود/ درمان بی درمان!

کارگران شرکت ساحل صید کنارک: حق بیمه‌هایمان واریز نمی‌شود/ درمان بی درمان!
کد خبر : 1803568
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کارگران شرکت ساحل صید کنارک (تحفه) از ادامه تأخیر در پرداخت حق بیمه خود انتقاد کردند.

کارگران شرکت ساحل صید کنارک (تحفه) در تماس با خبرنگار ایلنا، از ادامه تأخیر در پرداخت حق بیمه و بخشی از حقوق خود انتقاد کردند.

به گفته آنان، حق بیمه ماه‌های دی و بهمن کارگران این مجموعه هنوز به سازمان تأمین اجتماعی واریز نشده و پس از پرداخت بیمه اسفند، از فروردین تا خرداد نیز هیچ واریزی صورت نگرفته است.

این نیروها می‌گویند: این تاخیر طولانی باعث شده کارگران هنگام مراجعه به مراکز درمانی، هزینه‌های درمان را آزاد پرداخت کنند. در شرایطی که پول دارو و درمان سر به فلک کشیده، محرومیت کارگران بیمه شده از درمان، یک ظلم مضاعف است.

این کارگران ادامه دادند: بخشی از حقوق اردیبهشت‌ماه نیز برای کارگران این مجموعه پرداخت نشده است.

آنان خواستار رسیدگی فوری نهادهای مسئول و انعکاس رسانه‌ای مشکلات خود هستند.

 

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