یک ابزار برای محاسبه مستمری بازنشستگان به صورت غیرحضوری/ متناسبسازی چقدر است؟
همزمان با صدور احکام افزایش سالانه و متناسبسازی ۱۴۰۵ برای اولین بار و با هدف ارتقای پاسخگویی و شفافسازی و راهنمایی ذینفعان، ابزار نحوه محاسبه مستمری متناسبسازی شده بازنشستگان و مستمریبگیران در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی منتشر شد.
به گزارش ایلنا به نقل از تامین اجتماعی، بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی میتوانند بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعب و کارگزاریها و با مراجعه به سامانه خدمات غیرحضوری این سازمان به نشانی es.tamin.ir و ورود از طریق «منوی مستمریبگیران، بخش خدمات تکمیلی مستمریبگیران، محاسبه مبلغ متناسبسازی برنامه هفتم» از ابزار رسمی ایجاد شده استفاده نمایند و جزئیات محاسبات مستمری متناسبسازی شده خود را به طور کامل و آسان مشاهده نمایند.
تامین اجتماعی در این رابطه به بازنشستگان توضیح داده است: «با توجه به حجم بالای مراجعات و ترافیک سامانه خدمات غیرحضوری، چنانچه در صورت مواجه با پیغام خطا در دسترسی به سامانه مواجه شدید؛ لطفاً ساعتی بعد مراجعه و حکم افزایش حقوق جدید خود را بررسی و مشاهده نمایید».