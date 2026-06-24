به گزارش ایلنا به نقل از تامین اجتماعی، بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی می‌توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعب و کارگزاری‌ها و با مراجعه به سامانه خدمات غیرحضوری این سازمان به نشانی es.tamin.ir و ورود از طریق «منوی مستمری‌بگیران، بخش خدمات تکمیلی مستمری‌بگیران، محاسبه مبلغ متناسب‌سازی برنامه هفتم» از ابزار رسمی ایجاد شده استفاده نمایند و جزئیات محاسبات مستمری متناسب‌سازی شده خود را به طور کامل و آسان مشاهده نمایند.

تامین اجتماعی در این رابطه به بازنشستگان توضیح داده است: «با توجه به حجم بالای مراجعات و ترافیک سامانه خدمات غیرحضوری، چنانچه در صورت مواجه با پیغام خطا در دسترسی به سامانه مواجه شدید؛ لطفاً ساعتی بعد مراجعه و حکم افزایش حقوق جدید خود را بررسی و مشاهده نمایید».

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