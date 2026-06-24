در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
تامین اجتماعی با وجود بحران مالی، حقوق بازنشستگان را افزایش داد/ بار سنگین ۱۴۰ هزار میلیارد تومان هزینه ماهانه
پرداخت ماهانه ۱۴۰ همت حقوق به بازنشستگان، آن هم در شرایطی که تعطیلی کارگاهها درآمد تأمیناجتماعی را کاهش داده، این سازمان را با چالش جدی مواجه کرده است؛ بحرانی که به گفته سیدمحمد جمالیان، مجلس در بودجه ۱۴۰۵ به دنبال مهار آن است.
«سیدمحمد جمالیان» عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در تشریح وضعیت فعلی سازمان تأمیناجتماعی و چالشهای پیشروی آن در شرایط بحران اقتصادی، ایفای تعهدات این سازمان در زمینه افزایش مستمری و متناسبسازی را گامی حیاتی در جهت ایجاد امنیت اجتماعی و آرامش روانی بازنشستگان دانست.
وی با اشاره به افزایش ۶۰ و ۴۵ درصدی حقوق مستمریبگیران در سال جاری تصریح کرد: سازمان تأمیناجتماعی در حالی این افزایش حقوق را پرداخت کرد که خود تحتتأثیر بحرانهای اقتصادی ناشی از تورم و جنگ با مشکلات عدیدهای دستوپنجه نرم میکند. با این حال، با توجه به اهمیت و جایگاه بازنشستگان، این نهاد توانست افزایش حقوق خردادماه را در همان ماه پرداخت کند؛ اقدامی که در شرایط فعلی اقتصاد کشور، اهمیت دوچندانی دارد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری گلایههای گذشته اقشار بازنشسته درباره تأخیر در اجرای احکام حقوقی افزود: در سنوات گذشته، پرداخت معوقات افزایش حقوق بازنشستگان معمولاً به اواسط سال موکول میشد؛ اما امسال سازمان تأمیناجتماعی در اواسط خرداد احکام جدید را صادر و تا پایان همان ماه اجرا کرد. این پایبندی به تعهدات در شرایط خطیر کنونی، مانع از بروز آسیب در ابعاد دیگر شده و به حفظ اعتماد مردم به این سازمان کمک کرده است.
فشار ناترازیها و بدهیهای دولت بر دوش تأمیناجتماعی
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه تأمیناجتماعی برای ادامه این مسیر نیازمند منابع مالی پایدار است، به لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: در لایحه بودجهای که از سوی دولت به مجلس تقدیم شد، تلاش کردیم با حمایت جدی از موضوع پرداخت مطالبات سازمان تأمیناجتماعی، گامی مؤثر در جهت جبران کسریهای این سازمان برداریم تا این نهاد بتواند بهموقع و کامل به تعهدات درمانی، بیمهای و حمایتی خود در قبال بازنشستگان و بیمهشدگان عمل کند.
جمالیان پرداخت بهموقع مطالبات سازمان از سوی دولت را کلیدی دانست و یادآور شد: متأسفانه در سالهای اخیر شاهد بودهایم که دولتها سهم خود از منابع سازمان تأمیناجتماعی را بهموقع واریز نکردهاند. این تأخیرها در عمل سبب شده تا سازمان برای مدیریت طیف وسیعی از مشکلات ناشی از ناترازیها، با فشار مضاعفی مواجه شود.
هزینه ۱۴۰ همتی مستمریها در بحران کاهش بیمهشدگان
وی همچنین به موفقیت طرح متناسبسازی حقوق بازنشستگان «سایر سطوح» اشاره کرد و افزود: تأمیناجتماعی با عزمی جدی وارد عرصه اجرای این طرح بزرگ شد و این پرداختها در سه سال متوالی انجام شد؛ اقدامی که بخش عمدهای از مشکلات را مرتفع کرد و رضایت نسبی بازنشستگان را به همراه داشت.
جمالیان در پایان با اعلام یک آمار کلیدی اظهار داشت: سازمان تأمیناجتماعی در حال حاضر ماهانه ۱۴۰ هزار میلیارد تومان (۱۴۰ همت) تنها برای پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران هزینه میکند. این بار مالی سنگین در حالی به سازمان تحمیل میشود که به دلیل بحرانهای اقتصادی و تعطیلی برخی کارگاهها و کارخانجات، از شمار بیمهشدگان (منابع درآمدی سازمان) کاسته شده و در مقابل، بر تعداد دریافتکنندگان بیمه بیکاری افزوده شده است. با این حال، رسیدگی به معیشت مستمریبگیران در اولویت مجلس قرار دارد و تلاش میکنیم با حمایتهای قانونی، سازمان را در عبور از این بحران اقتصادی یاری کنیم.