رسانهها به دولت دست راستی و پوپولیست معترضند؛
اعتصاب خبرنگاران جمهوری چک در اعتراض به نقض استقلال رسانهها
خبرنگاران و کارکنان تلویزیون و رادیوی دولتی جمهوری چک، روز دوشنبه این هفته در پایتخت این کشور اعتصاب کرده و به خیابانها سرازیر شدند.
به گزارش ایلنا و به نقل از الجزیره، طرح قرار دادن بودجه تحت کنترل مستقیم دولت، مخالفت گستردهای را برانگیخته است و منتقدان از دخالت سیاسی قوه مجریه این کشور میترسند.
هزاران نفر از خبرنگاران و کارکنان رسانههای عمومی جمهوری چک، در یک اعتصاب یک روزه از دولت خواستهاند که برنامههای خود را برای قرار دادن بودجه رادیو و تلویزیون دولتی جمهوری چک تحت کنترل مستقیم خود لغو کند.
این اعتصاب که هفتهها پیش تهدید شده بود، روز دوشنبه در دفتر مرکزی تلویزیون و رادیوی دولتی چک در شهر پراگ (پایتخت) متمرکز شد.
معترضان هشدار دادند که دولت دست راستی و پوپولیست چک، استقلال رسانههای عمومیِ بسیار مورد احترام مردم را تهدید میکند.