به گزارش ایلنا و به نقل از الجزیره، طرح قرار دادن بودجه تحت کنترل مستقیم دولت، مخالفت گسترده‌ای را برانگیخته است و منتقدان از دخالت سیاسی قوه مجریه این کشور می‌ترسند.

هزاران نفر از خبرنگاران و کارکنان رسانه‌های عمومی جمهوری چک، در یک اعتصاب یک روزه از دولت خواسته‌اند که برنامه‌های خود را برای قرار دادن بودجه رادیو و تلویزیون دولتی جمهوری چک تحت کنترل مستقیم خود لغو کند.

این اعتصاب که هفته‌ها پیش تهدید شده بود، روز دوشنبه در دفتر مرکزی تلویزیون و رادیوی دولتی چک در شهر پراگ (پایتخت) متمرکز شد.

معترضان هشدار دادند که دولت دست راستی و پوپولیست چک، استقلال رسانه‌های عمومیِ بسیار مورد احترام مردم را تهدید می‌کند.

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