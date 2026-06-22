به گزارش خبرگزاری ایلنا، بر اساس اعلام مسئولان، ملاک اصلی برای دریافت اعتبار طرح کالابرگ الکترونیکی، سکونت در کشور و ثبت صحیح اطلاعات خانوار در سامانه‌های رسمی است و در صورت تکمیل اطلاعات، محدودیت دیگری برای مشمول شدن افراد وجود ندارد.

بر این اساس، افرادی که طی ماه‌های اخیر اطلاعات خود را تکمیل کرده و به عنوان مشمول طرح شناسایی شوند، تنها از ماه جاری به بعد اعتبار کالابرگ دریافت خواهند کرد و امکان پرداخت اعتبار ماه‌های گذشته برای آن‌ها وجود ندارد.

متقاضیان می‌توانند برای پیگیری وضعیت مشمولیت و دریافت اطلاعات بیشتر به سامانه حمایت به نشانی hemayat.ir، سامانه سیمین هدفمندی یا مرکز تماس ۶۳۶۹ مراجعه کنند.

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