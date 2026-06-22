به گزارش ایلنا، در راستای توسعه خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی و با هدف جلب رضایت حداکثری مخاطبین به ویژه کارفرمایان و تحقق برنامه‌های طرح تحول دیجیتال و هوشمندسازی خدمات بیمه‌ای در چارچوب طرح‌های تحول‌آفرین تأمین‌اجتماعی، سرویس نام‌نویسی و تشکیل پرونده کارگاه‌های جدیدالتاسیس از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان راه‌اندازی و در اختیار کارفرمایان قرار گرفته است.

با توجه راه‌اندازی این سرویس، کارفرمایان می‌توانند با مراجعه با سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir و ثبت دقیق اطلاعات و بارگذاری مدارک مربوطه، نسبت به دریافت کد کارگاهی و ارسال لیست و حق‌بیمه ماهانه کارکنان خود، قبل از انجام بازرسی از کارگاه محل فعالیت اقدام کنند.

گفتنی است بازرسی از کارگاه جهت بررسی صحت اطلاعات ثبت‌ شده و بررسی موضوع فعالیت کارگاه پس از ارسال لیست کارکنان با «اولویت اول» ضروری خواهد بود.

کارفرمایان می‌توانند از طریق این فایل، به راهنمای کاربری تشکیل پرونده و نامنویسی غیرحضوری کارگاه‌های جدیدالتاسیس و پاسخ سئوالات متداول در این بخش دسترسی داشته باشند.

انتهای پیام/