سرویس آنلاین تامین اجتماعی برای نامنویسی و تشکیل پرونده کارگاههای جدید
سازمان تامین اجتماعی از ارائه خدمات جدید برای ثبت کارگاههای جدید به صورت برخط خبر داد.
به گزارش ایلنا، در راستای توسعه خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی و با هدف جلب رضایت حداکثری مخاطبین به ویژه کارفرمایان و تحقق برنامههای طرح تحول دیجیتال و هوشمندسازی خدمات بیمهای در چارچوب طرحهای تحولآفرین تأمیناجتماعی، سرویس نامنویسی و تشکیل پرونده کارگاههای جدیدالتاسیس از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان راهاندازی و در اختیار کارفرمایان قرار گرفته است.
با توجه راهاندازی این سرویس، کارفرمایان میتوانند با مراجعه با سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir و ثبت دقیق اطلاعات و بارگذاری مدارک مربوطه، نسبت به دریافت کد کارگاهی و ارسال لیست و حقبیمه ماهانه کارکنان خود، قبل از انجام بازرسی از کارگاه محل فعالیت اقدام کنند.
گفتنی است بازرسی از کارگاه جهت بررسی صحت اطلاعات ثبت شده و بررسی موضوع فعالیت کارگاه پس از ارسال لیست کارکنان با «اولویت اول» ضروری خواهد بود.
کارفرمایان میتوانند از طریق این فایل، به راهنمای کاربری تشکیل پرونده و نامنویسی غیرحضوری کارگاههای جدیدالتاسیس و پاسخ سئوالات متداول در این بخش دسترسی داشته باشند.