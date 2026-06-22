تمدید فرصت پرداخت حق بیمه کارفرمایان پس از اختلالات بانکی

به گزارش ایلنا، سازمان تأمین اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای، از مهلت یک روزه کارفرمایان برای ارسال لیست و پرداخت حق‌بیمه مربوط به اردیبهشت‌ ماه خبر داد.

در متن این اطلاعیه آمده است: با توجه به اختلالات و محدودیت‌های پیش‌آمده در تعدادی از بانک‌های کشور در روزهای پایانی ماه و به منظور مساعدت با کارفرمایانی که تاکنون موفق به انجام تعهدات قانونی خود نشده‌اند؛ استثنائا مهلت دریافت لیست و حق بیمه مربوط به اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، (بدون جرائم تاخیر) تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه یکم تیر ماه تمدید شده است.

شعب، کارگزاری‌ها و سامانه شبانه‌روزی خدمات غیرحضوری سازمان به نشانی es.tamin.ir آماده دریافت لیست و حق بیمه شما در مهلت باقی‌مانده هستند.

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