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سازمان تامین اجتماعی تعلام کرد:

تمدید فرصت پرداخت حق بیمه کارفرمایان پس از اختلالات بانکی

تمدید فرصت پرداخت حق بیمه کارفرمایان پس از اختلالات بانکی
کد خبر : 1802734
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تامین اجتماعی به دلیل اختلال در سیستم بانکی، مهلت رد کردن حق بیمه را یک روز افزایش داد.

به گزارش ایلنا، سازمان تأمین اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای، از مهلت یک روزه کارفرمایان برای ارسال لیست و پرداخت حق‌بیمه مربوط به اردیبهشت‌ ماه خبر داد.

در متن این اطلاعیه آمده است: با توجه به اختلالات و محدودیت‌های پیش‌آمده در تعدادی از بانک‌های کشور در روزهای پایانی ماه و به منظور مساعدت با کارفرمایانی که تاکنون موفق به انجام تعهدات قانونی خود نشده‌اند؛ استثنائا مهلت دریافت لیست و حق بیمه مربوط به اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، (بدون جرائم تاخیر) تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه یکم تیر ماه تمدید شده است.

شعب، کارگزاری‌ها و سامانه شبانه‌روزی خدمات غیرحضوری سازمان به نشانی es.tamin.ir آماده دریافت لیست و حق بیمه شما در مهلت باقی‌مانده هستند.

انتهای پیام/
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