اطلاعیه سازمان تأمین اجتماعی در خصوص وضعیت پرداخت حقوق بازنشستگان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، در این اطلاعیه آمده است: حقوق خرداد ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران، طبق اعلام قبلی از روز چهارشنبه ۲۷ خرداد ماه آغاز و بخش عمده‌ای از آن نیز به پایان رسیده و طبق زمان‌بندی مقرر است تا پایان وقت امروز (یک‌شنبه) تکمیل شود.

لازم به ذکر است متاسفانه با توجه به اختلالات و محدودیت‌های اخیر پیش‌آمده در تعدادی از بانک‌های عامل، بر اساس پیگیری‌های سازمان و اعلام بانک‌ها، ممکن است بخشی از واریزی‌ها به صبح فردا (دوشنبه ۱ تیر) موکول شود که این موضوع خارج از اختیارات این سازمان و ناشی از شرایط شبکه بانکی کشور است.

لذا از بازنشستگان و مستمری‌بگیران گرامی خواهشمندیم ضمن صبوری، در صورت عدم دریافت پیامک بانکی واریز حقوق تا صبح فردا، موجودی حساب خود را بررسی نمایند.

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