اعتصاب حدود ۳۵ راننده کامیون حمل زغالسنگ در معدن طزره به دلیل معوقات مزدی/ معدنچیان: امنیت شغلی نداریم
حدود ۳۵ راننده کامیون حمل زغالسنگ در معدن زغالسنگ طزره، از صبح روز گذشته در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود دست از کار کشیدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، از صبح روز گذشته (شنبه ۳۰ خردادماه) حدود ۳۵ راننده کامیون حمل زغالسنگ در معدن طزره، از زیرمجموعههای شرکت زغالسنگ البرز شرقی، در اعتراض به معوقات مزدی اعتصاب کرده و کار خود را متوقف کردهاند.
به گفته این کارگران، دستمزد آنها از اسفندماه سال گذشته پرداخت نشده است و همین موضوع موجب نارضایتی و توقف فعالیت آنها شده است. این رانندگان نگراناند در صورت تداوم مشکلات مالی شرکت، میزان معوقات مزدی و بیمهای در ماههای آینده افزایش یابد.
یکی از رانندگان معدن زغالسنگ طزره در تشریح جزئیات این موضوع به ایلنا گفت: دستمزد حدود ۳۵ راننده کامیون که وظیفه حمل زغالسنگ را بر عهده دارند، از اسفند سال گذشته پرداخت نشده است.
به گفته وی، میزان مطالبات هر یک از این رانندگان بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان در ماه است. همچنین از فروردینماه امسال، پرداختِ مطالبات رانندگان سرویسهای رفتوبرگشت کارگران معدن نیز با تأخیر مواجه شده است.
این کارگر با اشاره به وضعیت کلی معادن زغالسنگ البرز شرقی افزود: در حال حاضر این مجموعه با بحران مالی روبهروست و چهارشنبه هفته گذشته تنها توانسته حدود ۵۰ درصد از حقوق اردیبهشتماه حدود ۲ هزار و ۵۰۰ کارگر خود را پرداخت کند.
وی همچنین یکی دیگر از مشکلات جدی این واحد معدنی را کمبود مواد ناریه (مواد انفجاری مورد استفاده در معادن) عنوان کرد و گفت: در پی آسیب دیدن برخی تولیدکنندگان مواد ناریه در جریان جنگ، معدن زغالسنگ البرز شرقی با کمبود این مواد برای استخراج روبهرو شده است و در صورت تأمین نشدن آنها، ادامه روند استخراج با مشکل مواجه خواهد شد؛ مسئلهای که میتواند امنیت شغلی همه کارگران این مجموعه را تهدید کند.
به گفته این کارگر، کارفرما در پیگیری مطالبات کارگران معدنچی وعده داده است در صورت تأمین منابع مالی، تا پایان امروز (یکشنبه) ۵۰ درصد باقیمانده مطالبات مزدی آنها پرداخت شود؛ با این حال تا زمان تنظیم این خبر، مبلغی به حساب کارگران واریز نشده است.
همچنین یکی دیگر از کارگران معدن زغالسنگ البرز شرقی گفت: علاوه بر مطالبات مزدی، پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی کارگران نیز هر ماه با مشکلاتی همراه است. به گفته وی، موعد پرداخت حق بیمه پانزدهم هر ماه است، اما شرکت معمولاً از حدود بیستم ماه توانایی پرداخت آن را دارد و در این فاصله پنجروزه، به دلیل عدم همکاری سازمان تأمین اجتماعی، کارگران با مشکل در پوشش بیمهای مواجه میشوند.
کارگران میگویند مسئولان طی ماههای گذشته نتوانستهاند مشکلات این واحد معدنی را برطرف کنند و حدود ۲ هزار و ۵۰۰ کارگر این مجموعه علاوه بر بلاتکلیفی در دریافت مطالبات خود، نگران امنیت شغلیشان نیز هستند.
به گفته یکی از کارگران، برخی حسابهای مالی شرکت زغالسنگ البرز شرقی به دلیل بدهی سنگین به اداره مالیات مسدود شده است؛ این در حالی است که این شرکت چند صد میلیارد تومان از شرکت ذوبآهن طلب دارد و در صورت وصول نشدن این مطالبات، امنیت شغلی کارگران این مجموعه بزرگ معدنی بیش از پیش در معرض خطر قرار خواهد گرفت.