«برابری جنسیتی» بایستی برقرار شود

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه خبری کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، روز یکشنبه این هفته این تشکل بیانیه‌ای به مناسبت سالروز تصویب کنوانسیون ۱۹۰ سازمان جهانی کار که در رابطه با منع تبعیض، خشونت و آزار کارگران است، صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: یکشنبه ۲۱ ژوئن سالگرد تصویب کنوانسیون شماره ۱۹۰ سازمان بین‌المللی کار در مورد خشونت و آزار و اذیت در بازار جهانی کار و توصیه‌نامه شماره ۲۰۶ است. این استانداردهای برجسته در رابطه با روابط کار، برای اولین بار، حق هر فرد را برای داشتن جهانی عاری از خشونت و آزار و اذیت، از جمله خشونت و آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت، مورد تاکید قرار دادند.

خشونت و آزار و اذیت در بازار کار همچنان مانع بزرگی برای دستیابی به برابری حقوقی، قومی و جنسیتی در محیط کار است. زنان و کارگرانی که با اشکال متعدد و متقاطع تبعیض روبرو هستند، به طور زاید الوصفی تحت تأثیر نقض حقوق و آزار قرار دارند و دسترسی آن‌ها به یک کار شایسته، پیشرفت شغلی، مزد برابر، فرصت‌های کنترل محیط کار امن محدود می‌شود. بنابراین، حذف خشونت و آزار و اذیت نه تنها مسئله ایمنی و کرامت در محل کار، طبق این کنوانسیون بسیار اهمیت دارد.

کنوانسیون شماره ۱۹۰ تاکید می‌کند که خشونت و آزار و اذیت با کار ایمن، سالم، عادلانه و شرافتمندانه ناسازگار است. همچنین بر اهمیت پیشگیری و مقابله با خشونت و آزار و اذیت از طریق اقدامات ایمنی و بهداشت شغلی (OSH) که خطرات را شناسایی، از کارگران محافظت و راهکارهای مؤثر ارائه می‌دهند، تأکید می‌کند. رویکردی جنسیت‌محور به اقدامات ایمنی و بهداشت شغلی برای ایجاد جهانی از کار ضروری است که در آن همه کارگران بتوانند در محیط‌های امن و سالم، از جمله عاری از ترس، تبعیض، خشونت و آزار و اذیت، کار کنند.

اتحادیه‌های کارگری همچنان نقش مهمی در تبدیل وعده کنوانسیون شماره ۱۹۰ به واقعیت ایفا می‌کنند. در سراسر بخش‌ها و کشورها، اتحادیه‌ها برای تصویب آن کمپین کرده‌اند، در مورد سیاست‌های محل کار و توافق‌های جمعی مذاکره کرده‌اند، مکانیسم‌های گزارش‌دهی و پشتیبانی را تقویت کرده‌اند و از اقداماتی برای پیشگیری و مقابله با خشونت و آزار و اذیت در محل کار حمایت کرده‌اند.

این سالگرد تصویب کنوانسیون درست پس از صد و چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی کار برگزار می‌شود؛ جایی که کارگران، کارفرمایان و دولت‌ها قطعنامه‌ای را در مورد دستور کار تحول‌آفرین سازمان بین‌المللی کار برای برابری جنسیتی در بازار کار جهانی تصویب کردند.

این قطعنامه، خشونت و آزار و اذیت کارگران در بازار کار را به عنوان مانع اصلی برابری جنسیتی برجسته می‌کند و خواستار تصویب و اجرای مؤثر کنوانسیون شماره ۱۹۰ سازمان بین‌المللی کار است. این قطعنامه همچنین خواستار اقدامات ایمنی و بهداشت شغلی متناسب با جنسیت، از جمله رسیدگی به خشونت و آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت در بازار کار است.

همانطور که سالگرد امسال را گرامی می‌داریم، بر اساس تعهد مجدد ما به برابری جنسیتی، از همه اعضای سازمان بین‌المللی کار می‌خواهیم که برای اجرای کامل کنوانسیون ۱۹۰ ILO و توصیه‌نامه و متمم شماره ۲۰۶ مربوط به این کنوانسیون تلاش کنند.

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