فاصله عمیق میان بین آموزش و بازار کار ایران

به گزارش ایلنا، غلامحسین محمدی (رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای) در جلسه کارگروه توسعه مهارت استان کهگیلویه و بویراحمد که در یاسوج برگزار شد، مشکل اول تا پنجم عموم کسب و کارها در کشور، را کمبود نیروی کار ماهر دانست.

وی افزود: الگوی جدید آموزش مهارتی باید مبتنی بر آموزش در محیط واقعی کار، کارآموزی و مشارکت مستقیم بنگاه‌های اقتصادی باشد.

رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور تأکید کرد: توسعه کشور در گرو ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی است و بدون نیروی کار ماهر، تحقق اهداف اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار ممکن نخواهد بود.

محمدی با اشاره به برگزاری مسابقات ملی مهارت و تنوع رشته‌های مهارتی اظهار کرد: ظرفیت‌های گسترده‌ای در کشور در حوزه آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای وجود دارد، که بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در این جلسه بر بهره‌گیری از مهارت‌آموزی و گسترش آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای با رویکرد نیاز کار در استان خبر داد و تصریح کرد: راهکارهای ارتقا و توسعه مهارت‌آموزی در مناطق مختلف استان، باید براساس ظرفیت‌ها و نیازهای استان برنامه‌ریزی شود.

یدالله رحمانی با تبیین اهداف و ظرفیت‌های مهارتی، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های آینده این استان بر هم‌افزایی طرفین و نقش کلیدی آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای در توانمندسازی گروه‌های مختلف هدف تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای با رویکرد دانش‌آموزی، یکی از راهکارهای موثر در ایجاد اشتغال است.

رحمانی، ضمن استقبال از همکاری‌های مشترک با آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها، حوزه آموزش را از اولویت‌های مهم استان قلمداد کرد و گفت: آمادگی داریم، برای اجرای طرح‌های مهارتی متناسب با نیازها و با هدف توانمندسازی اقشار مختلف با این سازمان همکاری کنیم.

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