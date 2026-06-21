رئیس مرکز بازرسی وزارت تعاون در سفر استانی به کردستان مطرح کرد:
ضرورت تفویض اختیار به مدیران استانی در وزارت کار
سنگسری در سفر خود به کردستان، به تشریح اقدامات این وزارتخانه در حوزههای معیشت، اشتغال و حمایتهای اجتماعی پرداخت.
به گزارش ایلنا، سجاد سنگسری، مشاور وزیر و رئیس مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سفری دو روزه به کردستان، ضمن دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهرستان پاوه و برگزاری نشستهای راهبردی، با بررسی میدانی چالشهای اجرایی، بر الگوی نوین حکمرانی کارآمد و ضرورت تفویض اختیار به مدیران استانی برای شتاببخشی به خدمترسانی تأکید کرد.
سنگسری در سفر خود به کردستان، به تشریح اقدامات این وزارتخانه در حوزههای معیشت، اشتغال و حمایتهای اجتماعی پرداخت و اظهارکرد: دیدگاههای ارزشمند نماینده ولیفقیه بهصورت مستقیم به وزیر منتقل خواهد شد تا در فرآیند تصمیمگیریهای کلان مورد توجه قرار گیرد.
رئیس مرکز بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر عزم جدی دولت برای حل دغدغههای مردم تأکید کرد و افزود: وزارت کار با زیرمجموعههای گستردهای همچون سازمان تأمین اجتماعی، بهزیستی و آموزش فنیوحرفهای، با رویکردی تخصصی در مسیر توسعه اشتغال پایدار حرکت میکند و تلاش دارد تا دغدغههای مردم را مستقیماً به مجموعه دولت منعکس کند.
در بخش دیگری از این سفر، سجاد سنگسری با ماموستا ملا قادر قادری، امام جمعه شهرستان پاوه دیدار و گفت وگو کرد.
مشاور وزیر و رئیس مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی وزارت کار در این دیدار وزارت تعاون را به دلیل گستردگی مأموریتها از معیشت و درمان تا مدیریت هلدینگهای اقتصادی، «دولتی کوچک» توصیف کرد و با اشاره به عملکرد این مجموعه در دوران «جنگ رمضان» تصریح کرد: در آن دوران سخت، تمامی بخشهای تحت مدیریت وزارتخانه بهصورت شبانهروزی برای خدمت به مردم بسیج شدند و ما حتی یک لحظه در خدمترسانی تعلل نکردیم.
وی همچنین به اقدامات حمایتی در حوزه کشاورزی و ارائه خدمات رایگان ریلی در ایام جنگ رمضان اشاره و خاطرنشان کرد: ما برای پیگیری دغدغههای مردم آمادگی کامل داریم.
در ادامه برنامههای این سفر، سنگسری در پنجمین جلسه شورای راهبردی دستگاههای تابعه وزارت کار در کردستان، ضمن رونمایی از الگوی جدید «حل مسائل در مبدأ»، بر ضرورت تفویض اختیار و جسارت تصمیمگیری مدیران استانی تأکید کرد.
رئیس مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: بسیاری از گرههای اجرایی با تصمیمگیری بهموقع در محل قابلحل هستند.
سنگسری در بازدید از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان و اداره کار شهرستان سنندج، ضمن بررسی روند خدمترسانی و دیدار با کارکنان، بر لزوم تسریع در تکمیل ساختمان جدید ادارهکل تأکید کرد.
در بخش درمانی و بیمهای، وی با حضور در بیمارستان تأمین اجتماعی سنندج، ادارهکل تأمین اجتماعی استان و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، روند رسیدگی به مراجعات و خدماتدهی به بیمهشدگان را مورد ارزیابی قرار داد.
همچنین بررسی وضعیت مالی و بانکی با حضور در شعب بانک توسعه تعاون و بانک رفاه کارگران صورت گرفت.
در حوزههای فرهنگی، رفاهی و آموزشی، سنگسری ضمن بازدید نظارتی از فروشگاه زنجیرهای رفاه، از مجموعه فرهنگی و ورزشی کارگران بهاران سنندج و مرکز آموزش فنیوحرفهای شماره یک سنندج بازدید و بر ضرورت بازسازی سریع این مرکزآموزشی که در جنگ رمضان دچار آسیب شده بود، تأکید کرد.
بازدید از مجتمع تفریحی رفاهی الماس غرب که در جنگ تحمیلی آسیب دیده بود و بازدید از نمایشگاه محصولات خرد و خانگی و همچنین نظارت بر امضای تفاهم نامه مشترک اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری از دیگر برنامههای رئیس مرکز بازرسی وزارت کار در سفر به استان کردستان بود.