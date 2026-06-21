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تجمع کارکنان غسالخانه بهشت زهرا در اعتراض به قطع مزایای مزدی/ کارمان سخت است اما رفاه و امنیت شغلی نداریم!

تجمع کارکنان غسالخانه بهشت زهرا در اعتراض به قطع مزایای مزدی/ کارمان سخت است اما رفاه و امنیت شغلی نداریم!
کد خبر : 1802247
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در هفته‌های گذشته کارکنان غسال‌خانه بهشت زهرای تهران، با حذف مزایای مزدی خود مانند پرداخت اضافه کار، اضافه پرداخت روزهای تعطیل، مرخصی‌ها و سایر مزایا که تا چهار میلیون تومان محاسبه می‌شود، مواجه شده‌اند؛ این کارگران در نهایت به این روند معترض شدند.

کارگران آرامستان بهشت زهرای تهران به ایلنا اعلام کردند: کارکنان بخش غسال‌خانه به دلیل قطع شدن مزایای حقوقی دست از کار کشیده و در برابر ساختمان مدیریت مجموعه، تجمع اعتراضی داشتند. 

در هفته‌های گذشته، کارکنان غسال‌خانه با حذف مزایای مزدی مانند پرداخت اضافه کار، اضافه پرداخت روزهای تعطیل، مرخصی‌ها و سایر مزایا که تا چهار میلیون تومان محاسبه می‌شود، مواجه شده و در نهایت، به این روند معترض شدند. 

این کارگران عنوان کردند: کارکنان بخش غسال‌خانه بهشت زهرا و بخشی از نیروهای فعال در فضای سبز و کارگران حفاری قبور، از جمله نیروهایی هستند که در یکی از دشوارترین و فرساینده‌ترین محیط‌های کاری خدمت می‌کنند؛ محیطی که هم از نظر جسمی و هم از نظر روانی با فشارهای مضاعف همراه است. اقتضای عدالت و قانون آن است که چنین کارگرانی از امنیت شغلی، دستمزد عادلانه و مزایای متناسب با سختی کار برخوردار باشند. 

بر اساس اعلام کارگران مجموعه، تجمع اعتراضی امروز در پی حذف یا کاهش برخی مزایا شکل گرفته است. این کارگران با بیان اینکه «اعتراض صنفی نسبت به وضعیت معیشتی و حقوق مزدی، حقی بدیهی و قابل دفاع است» افزودند: در مقابل به نقض امنیت شغلی تهدید شدیم.

مطالبات کارگران طبق گفته‌ی آن‌ها، به شرح زیر است: 

۱) نسبت به حذف یا کاهش مزایای مزد، شفاف‌سازی فوری انجام دهند.

۲) از هرگونه اقدام یا اظهاری که امنیت شغلی کارگران را در پی اعتراض صنفی تحت تأثیر قرار دهد، پرهیز شود.

۳) وضعیت نیروهای پیمانکاری از حیث سطح دستمزد، مزایا و شرایط قرارداد مورد بازبینی جدی قرار گیرد.

۴) سازوکار عادلانه‌ای برای کاهش شکاف‌های غیرموجه مزدی در نظر گیرند.

۵) سختی و شرایط خاص کار در غسال‌خانه و فعالیت‌های میدانی در بهشت زهرا را در نظام پرداخت و مزایا به‌طور واقعی لحاظ کنند.

گفتنی‌ست تصاویر این وقوع اعتراضات کارکنان نزد ایلنا محفوظ است.

افزون بر این، وضعیت نیروهای پیمانکاری در بهشت زهرا محل تأمل جدی است. بخشی از کارگران که در بخش خدمات و فضای سبز فعالیت دارند، توسط پیمانکار جذب شده‌اند نه مستقیماً توسط سازمان بهشت زهرا. گزارش منابع کارگری حاکی از آن است که دریافتی این نیروها در مواردی تا حدود یک‌سوم دریافتی سایر کارگران همان مجموعه است. 

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