«عباس خان‌محمدی» فعال کارگری با اشاره به وعده‌های مطرح‌شده مبنی بر ساماندهی نیروهای شرکتی تا پایان خرداد ماه، این روند را فرسایشی توصیف کرد و به ایلنا گفت: «آنچه امروز شاهد هستیم، درگیر شدن این طرح مهم در بروکراسی اداری و تعارض منافع است. به نظر می‌رسد فشار ذی‌نفعان مانع از اجرای دستور شده و این وعده در حال تبدیل شدن به یک شعار بی‌نتیجه است.»

شرکت‌های واسطه‌ای؛ شبکه‌ای مقاوم در برابر اصلاح ساختار

این فعال کارگری در تشریح موانع موجود بر سر راه حذف پیمانکاران تصریح کرد: «شرکت‌های واسطه‌ای با کسر بخشی از حقوق و مزایای قانونی کارگران، به یک شبکه سودآور و قدرتمند تبدیل شده‌اند. این شبکه ذی‌نفع، به‌شدت در برابر اصلاح ساختار مقاومت می‌کند و اجازه نمی‌دهد حق کارگران به جیب خودشان برگردد.»

وی افزود: «این شرکت‌ها نه تنها سدی در برابر تولید و بهره‌وری هستند، بلکه عملاً به دلالانی تبدیل شده‌اند که از دسترنج بیش از یک میلیون نیروی کار شرکتی ارتزاق می‌کنند.»

تداوم تبعیض؛ زخمی که بر پیکر جامعه کارگری باقی مانده است

خان‌محمدی با اشاره به فاصله عمیق میان وضعیت معیشتی نیروهای رسمی و نیروهای شرکتی گفت: «اجرای طرح ساماندهی، تنها یک بحث اداری نیست؛ بلکه مطالبه‌ای برای پایان دادن به تبعیض‌های آشکار میان نیروهای رسمی و شرکتی است. متأسفانه این وضعیت در هزارتوی تصمیم‌گیری‌های اداری و سیاسی متوقف مانده و تداوم آن، امنیت شغلی و آرامش روانی بیش از یک میلیون خانواده کارگری را با مخاطره مواجه کرده است.»

این فعال کارگری در پایان تأکید کرد: «جامعه کارگری دیگر وعده‌های کلی را نمی‌پذیرد. انتظار داریم مسئولان به‌جای وقت‌کشی و بهانه‌های بروکراتیک، اراده قاطع خود را برای حذف واسطه‌ها نشان دهند تا بیش از این شاهد تضییع حقوق نیروهای زحمت‌کش شرکتی نباشیم.»

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