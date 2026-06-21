در تماس با ایلنا مطرح شد؛
۴۰ کارگر اخراجی شرکت پوشش لوله ماهشهر در بلاتکلیفی/ کارفرما بازگشت به کار را گردن نمیگیرد!
حدود ۴۰ کارگر شرکت «پوشش لوله» بندر ماهشهر با گذشت نزدیک به سه ماه از زمان اخراج، همچنان در انتظار بازگشت به کار هستند و میگویند با وجود صدور مصوبات رسمی برای بازگشت به کار، مدیریت شرکت از اجرای آنها خودداری میکند.
این کارگران به ایلنا اعلام کردند که همزمان با آغاز شرایط جنگی، در مجموع ۱۱۰ نفر از کارگران این مجموعه برای دریافت بیمه بیکاری به اداره کار معرفی شدند؛ این در حالی است که به گفته آنها، فعالیت شرکت متوقف نشده و این واحد تولیدی خسارت مستقیمی از شرایط جنگی متحمل نشده است.
به گفته کارگران، پس از اعتراضها و پیگیریهای انجامشده، بخشی از نیروهای اخراجی به کار بازگشتند، اما هنوز حدود ۴۰ نفر از کارگران از بازگشت به محل کار خود محروم ماندهاند؛ این در حالی است که برای اجرای مصوبه بازگشت به کار و حتی در پی عدم تمکین کارفرما، نامه رسمی نیز تنظیم شده است.
کارگران میگویند بسیاری از این نیروها بین ۱۷ تا ۲۰ سال سابقه کار در این مجموعه دارند و ادامه این وضعیت علاوه بر قطع دستمزد، سابقه بیمه و روند بازنشستگی آنان را نیز با تهدید جدی مواجه کرده است.
این کارگران، خواستار ورود نهادهای مسئول برای اجرای مصوبات قانونی و تعیین تکلیف وضعیت شغلی خود شدهاند.