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با حضور مسئولان صندوق فولاد انجام شد؛

پیگیری میدانی وضعیت درمانی بازنشستگان صعب‌العلاج فولاد

پیگیری میدانی وضعیت درمانی بازنشستگان صعب‌العلاج فولاد
کد خبر : 1801779
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مسئولان منطقه‌ای صندوق فولاد از منزل سه بازنشسته زمین‌گیر صندوق فولاد که دچار بیماری صعب العلاج هستند، در اطراف منطقه رودبار دیدار و وضعیت درمانی و معیشتی آنان از نزدیک بررسی شد.

به گزارش ایلنا، مدیران معاونت فنی و عملیات بیمه‌ای گروه بازنشستگی فولاد با حضور در شهر لوشان و روستاهای اطراف شهرستان رودبار استان گیلان با تعدادی از بازنشستگان صعب‌العلاج تحت پوشش این مجموعه دیدار و گفتگو کردند. 

مدیران معاونت فنی و عملیات بیمه‌ای گروه بازنشستگی فولاد در ادامه برنامه‌های حمایتی و در راستای تکریم جامعه بازنشستگان، سه‌شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ در یک برنامه میدانی فشرده ۶ساعته با حضور در شهر لوشان و روستاهای اطراف شهرستان رودبار استان گیلان با تعدادی از بازنشستگان صعب‌العلاج تحت پوشش این مجموعه دیدار و گفتگو کردند. 

در این بازدیدها از منزل سه بازنشسته زمین‌گیر صندوق فولاد که دچار بیماری صعب العلاج هستند، در اطراف منطقه رودبار دیدار و وضعیت درمانی و معیشتی آنان از نزدیک بررسی شد. 

در جریان این دیدارهای میدانی، مدیران معاونت فنی ضمن گفت‌وگو با بازنشستگان و اعضای خانواده آنان، وضعیت سلامت، روند درمان، نیازهای دارویی، مدارک و مستندات پزشکی و مسائل مرتبط با ازکارافتادگی این عزیزان را مورد ارزیابی قرار دادند و راهکارهای لازم برای تسریع در پیگیری پرونده‌ها و رفع مشکلات احتمالی در حوزه خدمات درمانی و حمایتی مورد بررسی قرار گرفت. 

این حضور میدانی که در برخی مناطق روستایی و دور از مراکز درمانی استان انجام شد، فرصتی فراهم کرد تا ضمن انتقال پیام قدردانی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، مسائل و دغدغه‌های بازنشستگان از نزدیک شنیده شده و شرایط درمانی آنان به‌صورت دقیق‌تر مورد ارزیابی قرار گیرد. 

مدیران معاونت فنی گروه بازنشستگی فولاد در این دیدارها با تأکید بر اینکه بازنشستگان سرمایه‌های انسانی و پیشکسوتان صنعت کشور هستند، رسیدگی به وضعیت درمانی و رفاهی آنان به‌ویژه بیماران صعب‌العلاج را از اولویت‌های مهم این مجموعه عنوان کردند. 

گفتنی است بازدیدهای میدانی از بازنشستگان دارای شرایط خاص در مناطق به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت و نتایج این بازدیدها مبنای تصمیم‌گیری‌های تخصصی و برنامه‌ریزی‌های آتی در حوزه خدمات درمانی و حمایتی گروه بازنشستگی فولاد قرار خواهد گرفت.

 

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