با حضور مسئولان صندوق فولاد انجام شد؛
پیگیری میدانی وضعیت درمانی بازنشستگان صعبالعلاج فولاد
مسئولان منطقهای صندوق فولاد از منزل سه بازنشسته زمینگیر صندوق فولاد که دچار بیماری صعب العلاج هستند، در اطراف منطقه رودبار دیدار و وضعیت درمانی و معیشتی آنان از نزدیک بررسی شد.
به گزارش ایلنا، مدیران معاونت فنی و عملیات بیمهای گروه بازنشستگی فولاد با حضور در شهر لوشان و روستاهای اطراف شهرستان رودبار استان گیلان با تعدادی از بازنشستگان صعبالعلاج تحت پوشش این مجموعه دیدار و گفتگو کردند.
مدیران معاونت فنی و عملیات بیمهای گروه بازنشستگی فولاد در ادامه برنامههای حمایتی و در راستای تکریم جامعه بازنشستگان، سهشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ در یک برنامه میدانی فشرده ۶ساعته با حضور در شهر لوشان و روستاهای اطراف شهرستان رودبار استان گیلان با تعدادی از بازنشستگان صعبالعلاج تحت پوشش این مجموعه دیدار و گفتگو کردند.
در این بازدیدها از منزل سه بازنشسته زمینگیر صندوق فولاد که دچار بیماری صعب العلاج هستند، در اطراف منطقه رودبار دیدار و وضعیت درمانی و معیشتی آنان از نزدیک بررسی شد.
در جریان این دیدارهای میدانی، مدیران معاونت فنی ضمن گفتوگو با بازنشستگان و اعضای خانواده آنان، وضعیت سلامت، روند درمان، نیازهای دارویی، مدارک و مستندات پزشکی و مسائل مرتبط با ازکارافتادگی این عزیزان را مورد ارزیابی قرار دادند و راهکارهای لازم برای تسریع در پیگیری پروندهها و رفع مشکلات احتمالی در حوزه خدمات درمانی و حمایتی مورد بررسی قرار گرفت.
این حضور میدانی که در برخی مناطق روستایی و دور از مراکز درمانی استان انجام شد، فرصتی فراهم کرد تا ضمن انتقال پیام قدردانی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، مسائل و دغدغههای بازنشستگان از نزدیک شنیده شده و شرایط درمانی آنان بهصورت دقیقتر مورد ارزیابی قرار گیرد.
مدیران معاونت فنی گروه بازنشستگی فولاد در این دیدارها با تأکید بر اینکه بازنشستگان سرمایههای انسانی و پیشکسوتان صنعت کشور هستند، رسیدگی به وضعیت درمانی و رفاهی آنان بهویژه بیماران صعبالعلاج را از اولویتهای مهم این مجموعه عنوان کردند.
گفتنی است بازدیدهای میدانی از بازنشستگان دارای شرایط خاص در مناطق بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت و نتایج این بازدیدها مبنای تصمیمگیریهای تخصصی و برنامهریزیهای آتی در حوزه خدمات درمانی و حمایتی گروه بازنشستگی فولاد قرار خواهد گرفت.