به گزارش ایلنا، ثبت‌نام علی‌الحساب مستمری بازنشستگان صنعت نفت از روز شنبه، ۳۰ خردادماه، از طریق سامانه سما آغاز می‌شود و مبالغ پس از ثبت درخواست، ظرف ۱۰ روز کاری به حساب متقاضیان واریز خواهد شد.

بر این اساس، متقاضیان می‌توانند از ابتدای روزکاری شنبه با مراجعه به سامانه سما، نسبت به ثبت درخواست خود به‌صورت غیرحضوری اقدام کنند. این فرآیند با هدف تسهیل دسترسی و تسریع در پرداخت‌ها به‌صورت الکترونیکی طراحی شده است.

بر اساس این گزارش، افرادی که به سامانه سما دسترسی ندارند نیز می‌توانند مطابق روال سال‌های گذشته با مراجعه به دفاتر خدماتی صندوق‌ها در سراسر کشور، درخواست خود را به‌صورت حضوری ثبت کنند.

مبالغ علی‌الحساب پس از ثبت تقاضا، حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری به حساب بانکی افراد واریز می‌شود.

مسیر دسترسی در سامانه: پیشخوان ← علی‌الحساب مستمری ← درخواست علی‌الحساب

انتهای پیام/