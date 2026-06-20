انتشار شماره خرداد نشریه «اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری» +لینک دریافت

به گزارش ایلنا، شماره ۱۸۰ نشریه اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با مطالب و مصاحبه‌هایی از فعالان کارگری و نمایندگان بازنشستگان در کانون‌های بازنشستگان کارگری منتشر شد.

در شماره خردادماه این نشریه، مصاحبه‌هایی از حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری)، علی حیدری (مشاور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی)، محمد اسدی (رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی) و علی دهقان کیا (رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران) و علی ترکاشوند (رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر ری) آمده است.

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