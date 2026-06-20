نگرانی ۲۰۰ کارگر کارخانه «تراورس اندیمشک» از تعطیلی احتمالی/ درخواست کارگران برای خلع ید بخش خصوصی
در پی قوت گرفتن زمزمههای تعطیلی کارخانه «تراورس اندیمشک»، کارگران این واحد تولیدی نسبت به آینده شغلی خود و سرنوشت کارخانه ابراز نگرانی شدید کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حدود ۲۰۰ کارگر کارخانه تراورس اندیمشک که نگران تکرار سرنوشت تلخ سایر واحدهای تولیدی هستند، با اعلام وضعیت بلاتکلیفی خود گفتند: اخیراً هیأتی از اعضای هیئتمدیره شرکت تراورس از تهران وارد کارخانه شده و در جریان بازدید از مجموعه، رسماً اعلام کردند که به دلیل کمبود منابع مالی و نداشتن صرفه اقتصادی، توانایی تداوم مدیریت و نگهداری این واحد را ندارند.
طرح موضوع تعطیلی در پی مشکلات مالی
کارگران این واحد تولیدی با اشاره به اینکه مراحل کارشناسی برای تعطیلی این واحد از سوی مدیریت فعلی در حال انجام است، افزودند: شرکت تراورس اندیمشک زیرمجموعه شرکت «ابنیه فنی تراورس راهآهن» است.
کارگران تأکید دارند که با وجود ماهیت دولتی این مجموعه و تعلق آن به شرکت راهآهن، مدیریت آن به یک مجموعه خصوصی واگذار شده است که اکنون با ادعای زیانده بودن، قصد توقف فعالیت و تعطیلی کارخانه را دارد.
درخواست کارگران برای تغییر ساختار مدیریتی
کارگران این واحد تولیدی در تشریح مطالبات خود برای جلوگیری از بروز بحران اشتغال تصریح کردند: آنچه از مسئولان کشوری و استانی انتظار داریم، ورود فوری به این پرونده برای نجات کارخانه و جلوگیری از بیکاری حدود ۲۰۰ کارگر است.
آنها تنها راهکار تضمین تولید و امنیت شغلی پرسنل را «بازگرداندن مدیریت کارخانه از شرکت خصوصی تراورس به شرکت راهآهن» دانستند و تأکید کردند: با توجه به اهمیت این واحد، مدیریت دولتی توسط شرکت راهآهن میتواند به تداوم تولید و ثبات وضعیت معیشتی کارگران کمک کند؛ در غیر این صورت، بهزودی شاهد تعطیلی کامل و بیکاری دستهجمعی نیروهای این مجموعه خواهیم بود.