خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نگرانی ۲۰۰ کارگر کارخانه «تراورس اندیمشک» از تعطیلی احتمالی/ درخواست کارگران برای خلع ید بخش خصوصی

نگرانی ۲۰۰ کارگر کارخانه «تراورس اندیمشک» از تعطیلی احتمالی/ درخواست کارگران برای خلع ید بخش خصوصی
کد خبر : 1801741
لینک کوتاه کپی شد.

در پی قوت گرفتن زمزمه‌های تعطیلی کارخانه «تراورس اندیمشک»، کارگران این واحد تولیدی نسبت به آینده شغلی خود و سرنوشت کارخانه ابراز نگرانی شدید کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حدود ۲۰۰ کارگر کارخانه تراورس اندیمشک که نگران تکرار سرنوشت تلخ سایر واحدهای تولیدی هستند، با اعلام وضعیت بلاتکلیفی خود گفتند: اخیراً هیأتی از اعضای هیئت‌مدیره شرکت تراورس از تهران وارد کارخانه شده و در جریان بازدید از مجموعه، رسماً اعلام کردند که به دلیل کمبود منابع مالی و نداشتن صرفه اقتصادی، توانایی تداوم مدیریت و نگهداری این واحد را ندارند.

طرح موضوع تعطیلی در پی مشکلات مالی

کارگران این واحد تولیدی با اشاره به اینکه مراحل کارشناسی برای تعطیلی این واحد از سوی مدیریت فعلی در حال انجام است، افزودند: شرکت تراورس اندیمشک زیرمجموعه شرکت «ابنیه فنی تراورس راه‌آهن» است.

کارگران تأکید دارند که با وجود ماهیت دولتی این مجموعه و تعلق آن به شرکت راه‌آهن، مدیریت آن به یک مجموعه خصوصی واگذار شده است که اکنون با ادعای زیان‌ده بودن، قصد توقف فعالیت و تعطیلی کارخانه را دارد.

درخواست کارگران برای تغییر ساختار مدیریتی

کارگران این واحد تولیدی در تشریح مطالبات خود برای جلوگیری از بروز بحران اشتغال تصریح کردند: آنچه از مسئولان کشوری و استانی انتظار داریم، ورود فوری به این پرونده برای نجات کارخانه و جلوگیری از بیکاری حدود ۲۰۰ کارگر است.

آن‌ها تنها راهکار تضمین تولید و امنیت شغلی پرسنل را «بازگرداندن مدیریت کارخانه از شرکت خصوصی تراورس به شرکت راه‌آهن» دانستند و تأکید کردند: با توجه به اهمیت این واحد، مدیریت دولتی توسط شرکت راه‌آهن می‌تواند به تداوم تولید و ثبات وضعیت معیشتی کارگران کمک کند؛ در غیر این صورت، به‌زودی شاهد تعطیلی کامل و بیکاری دسته‌جمعی نیروهای این مجموعه خواهیم بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی