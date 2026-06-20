راه اندازی «سامانه هوشمند پیمان» برای پیمانکاران تامین اجتماعی +جزئیات

به گزارش ایلنا، مدیرکل وصول حق‌بیمه سازمان تأمین اجتماعی با ارائه توضیحاتی در ارتباط با «سامانه هوشمند پیمان»، جزییات تعیین ضریب هوشمند قراردادهای مقاطعه‌کاری را تشریح کرد.

«سامانه هوشمند پیمان» یکی از ابَرپروژه‌های سازمان تأمین‌اجتماعی است که تمام ذینفعان شامل (پیمانکاران، واگذارندگان کار و سازمان تأمین اجتماعی) به نوعی از آن بهره‌مند می‌شوند. مزایای این سامانه در حوزه‌های «شفافیت و کاهش اعتراضات، حذف کاغذ، حذف سلیقه، کم‌شدن واسطه‌ها، تسهیل در فرایندها، تسریع در پاسخگویی، آزادسازی به‌موقع سپرده پیمانکاران توسط واگذارندگان کار و همچنین وصول به‌موقع منابع سازمان» تعریف می‌شود.

ابراهیم کشاورز در ارتباط با تکلیف قانونی مربوطه گفت: بر اساس تبصره ذیل بند (ت) ماده ۴ قانون برنامه ۵ساله هفتم پیشرفت و تکلیف سازمان تأمین اجتماعی در این ارتباط، صدور مفاصا حساب ماده ۳۸ قانون، باید الکترونیکی انجام شود. در آیین‌نامه هیأت وزیران نیز درباره با قرارداد پیمانکاری، تکالیفی برای سازمان تعیین کرده است که به واسطه آن طرفین قرارداد می‌توانند پیش از انعقاد قرارداد از مبلغ حق‌بیمه اطلاع داشته باشند.

وی افزود: تا پیش از این، عدم اعلام ضریب پیمان به پیمانکار یا واگذارنده کار، زمینه چالش‌های مربوطه و اعتراض به هیأت‌های رسیدگی را موجب می‌شد. با تغییرات پیش‌بینی شده در چارچوب ضریب هوشمند پیمان، با اعلام میزان ضریب، به شرط‌عدم تغییرات قرارداد، میزان ضریب اعلامی تا انتهای قرارداد پابرجا است. مهم‎‌ترین مزیت این فرایند، کاهش یا حتی پایان دعاوی بین سازمان تأمین اجتماعی و پیمانکار یا واگذارنده کار است.

طراحی سامانه هوشمند پیمان

مدیرکل وصول حق‌بیمه سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با طراحی سامانه هوشمند پیمان توضیح داد: با توجه به الزامات موجود، طراحی سامانه هوشمند پیمان در دستور کار قرار گرفت. براساس اولویت‌های حوزه پیمان، تعیین ضریب پیش از انعقاد پیمان مدنظر قرار گرفت.

به گفته کشاورز، با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، «سامانه هوشمند پیمان» با تمام جزییات طراحی شده و در سراسر کشور به صورت پایلوت در شعب تأمین اجتماعی فعال شده است.

وی افزود: این سامانه، چرخه کامل حیات یک قرارداد از فراخوان تا صدور مفاصاحساب را شامل می‌شود؛ سامانه مذکور به شکلی طراحی شده که پیمانکار یا واگذارنده کار امکان انجام امور مربوطه را بدون حضور در شعبه و به شکل الکترونیکی داشته باشند. در واقع به این دلیل که صفر تا صد مراحل پیمان در این سامانه به شکل غیرحضوری صورت می‌گیرد، عنوان هوشمند برای سامانه لحاظ شده است.

مزایای هوشمندسازی پیمان

کشاورز با تأکید بر اینکه تعیین ضریب هوشمند پیمان، هدف اصلی این تغییرات است، گفت: با اعلام ضریب و انعقاد قرارداد، واگذارنده کار باید هزینه را از هر صورت‌وضعیت کسر و به حساب سازمان واریز کند و پیمانکار در این فرایند درگیر نخواهد بود.

وی تصریح کرد: عدم نگهداری مربوط به ۵ درصد کار (طبق ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی) و آزادسازی سپرده پیمانکار نیز در این تغییرات مدنظر قرار گرفته است. صدور برخط و الکترونیکی مفاصاحساب نیز از دیگر مزایای این فرایند هوشمند محسوب می‌شود؛ در واقع به محض واریز وجه، امکان مشاهده و صدور مفاصاحساب وجود دارد.

همچنین اعلام ضریب پیمان به پیمانکار و واگذارنده کار را (ظرف پنج روز کاری) از دیگر مزایای هوشمندسازی پیمان برشمرد.

وضعیت اجرایی سامانه هوشمند پیمان

مدیرکل وصول حق‌بیمه سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه سامانه هوشمند پیمان به مرور در حال اجرا است، افزود: اکنون بخشی از این سامانه در چارچوب تعیین ضریب فعال شده است. گفتنی است در حال حاضر، سامانه به صورت پایلوت در تمامی شعب سازمان تأمین اجتماعی سطح کشور فعال شده تا به این واسطه مشکلات احتمالی، شناسای و رفع شود.

وی تأکید کرد: در مرحله بعد از اجرای کامل هوشمندسازی پیمان، این خدمت در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی در دسترس قرار خواهد گرفت.

کشاورز افزود: وصل شدن این سیستم به سامانه ستاد نیز به عنوان یک الزام، در گام بعدی اتفاق خواهد افتاد. این مهم به این دلیل است که همه مناقصات دولتی باید در سامانه ستاد ثبت شوند.