به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست با حضور «علاءالدین ازوجی»، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، دبیران کارگروه‌های تخصصی، ناظران اجرایی برنامه هفتم توسعه و نمایندگان حوزه‌های برنامه‌ریزی صندوق‌های بازنشستگی تابعه، روند اجرای تکالیف و احکام اقتصادی برنامه هفتم توسعه بررسی شد.

بر اساس دستور کار جلسه، دبیر بخش اقتصادی کارگروه اقتصادی و حمایتی گزارشی از عملکرد احکام اقتصادی برنامه هفتم ارائه کرد و حاضران ضمن بررسی روند پیشرفت برنامه‌ها، بر ضرورت هم‌افزایی بیشتر میان بخش‌های اجرایی و برنامه‌ریزی تأکید کردند.

در ادامه نشست موضوع یکپارچه‌سازی گزارش‌های عملکردی و برنامه عملیاتی صندوق بازنشستگی کشوری با توجه به ادغام صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد در این صندوق بررسی شد.

اعضای کارگروه بر لزوم هماهنگ‌سازی فرآیندهای برنامه‌ریزی، گزارش‌دهی و ارزیابی عملکرد در ساختار جدید تأکید کردند.

حاضران همچنین اجرای دقیق احکام برنامه هفتم توسعه را مستلزم انسجام اطلاعاتی، هماهنگی بین‌بخشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مدیریتی صندوق‌های تابعه دانستند و بر استمرار پایش و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در چارچوب اهداف تعیین‌شده تأکید کردند.

انتهای پیام/