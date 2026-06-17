خبرگزاری کار ایران
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در سومین نشست کارگروه تلفیق برنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد؛

تأکید بر یکپارچه‌سازی برنامه عملیاتی صندوق بازنشستگی کشوری در مسیر اجرای برنامه هفتم توسعه

تأکید بر یکپارچه‌سازی برنامه عملیاتی صندوق بازنشستگی کشوری در مسیر اجرای برنامه هفتم توسعه
کد خبر : 1800789
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سومین نشست کارگروه تلفیق برنامه در سال جاری به ریاست «سیدجواد رضوی»، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با دبیری «شهریار هنرور»، رئیس مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی این وزارتخانه برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست با حضور «علاءالدین ازوجی»، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، دبیران کارگروه‌های تخصصی، ناظران اجرایی برنامه هفتم توسعه و نمایندگان حوزه‌های برنامه‌ریزی صندوق‌های بازنشستگی تابعه، روند اجرای تکالیف و احکام اقتصادی برنامه هفتم توسعه بررسی شد. 

بر اساس دستور کار جلسه، دبیر بخش اقتصادی کارگروه اقتصادی و حمایتی گزارشی از عملکرد احکام اقتصادی برنامه هفتم ارائه کرد و حاضران ضمن بررسی روند پیشرفت برنامه‌ها، بر ضرورت هم‌افزایی بیشتر میان بخش‌های اجرایی و برنامه‌ریزی تأکید کردند. 

در ادامه نشست موضوع یکپارچه‌سازی گزارش‌های عملکردی و برنامه عملیاتی صندوق بازنشستگی کشوری با توجه به ادغام صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد در این صندوق بررسی شد. 

اعضای کارگروه بر لزوم هماهنگ‌سازی فرآیندهای برنامه‌ریزی، گزارش‌دهی و ارزیابی عملکرد در ساختار جدید تأکید کردند. 

حاضران همچنین اجرای دقیق احکام برنامه هفتم توسعه را مستلزم انسجام اطلاعاتی، هماهنگی بین‌بخشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مدیریتی صندوق‌های تابعه دانستند و بر استمرار پایش و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در چارچوب اهداف تعیین‌شده تأکید کردند.

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