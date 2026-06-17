نجات جان ۲ صیاد در سواحل گناوه

به گزارش ایلنا، یک قایق صیادی با ۲خدمه که مشغول صیادی در آبهای ساحلی روستای عرش از توابع بخش بندر ریگ شهرستان گناوه در استان بوشهر بودند، به دلیل گرفتار شدن در منطقه باتلاقی دچار حادثه شدند.

سیف الله غلامی، رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان گناوه، با بیان اینکه این حادثه که به دلیل‌ عدم آشنایی با جغرافیای منطقه، باتلاقی بودن زمین و مد دریا برای دو کارگر صیاد رخ داد، گفت: گروه تجسس و نجات پس از دریافت پیام کمک این قایق صیادی، با حضور به موقع ۲ خدمه را در محدوده سواحل گناوه نجات دادند.

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