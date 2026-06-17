جزئیات پرداخت حقوق خرداد بازنشستگان تأمین اجتماعی +اینفوگرافی

به گزارش خبرنگار ایلنا، سازمان تأمین اجتماعی جزئیات پرداخت حقوق خردادماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران را اعلام کرد. بر این اساس، مستمری خرداد مشمولان با اعمال افزایش حقوق سال جدید و اجرای مرحله نهایی متناسب‌سازی پرداخت خواهد شد.

پرداخت حقوق بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر طی روزهای ۲۷ تا ۳۱ خردادماه و به‌صورت تدریجی از طریق بانک‌های عامل انجام می‌شود. همچنین مابه‌التفاوت ناشی از افزایش سالانه و متناسب‌سازی مربوط به فروردین و اردیبهشت‌ماه نیز در زمان دیگری که از سوی سازمان تأمین اجتماعی اعلام خواهد شد، پرداخت می‌شود.

بر اساس اطلاعیه سازمان تأمین اجتماعی، جزئیات کامل پرداخت حقوق خردادماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران به شرح تصویر زیر است؛

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