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افزایش حقوق و متناسب‌سازی اعمال شد؛

جزئیات پرداخت حقوق خرداد بازنشستگان تأمین اجتماعی +اینفوگرافی

جزئیات پرداخت حقوق خرداد بازنشستگان تأمین اجتماعی +اینفوگرافی
کد خبر : 1800694
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حقوق خردادماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی با اعمال احکام جدید سال ۱۴۰۵، افزایش سالانه و مرحله نهایی متناسب‌سازی پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سازمان تأمین اجتماعی جزئیات پرداخت حقوق خردادماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران را اعلام کرد. بر این اساس، مستمری خرداد مشمولان با اعمال افزایش حقوق سال جدید و اجرای مرحله نهایی متناسب‌سازی پرداخت خواهد شد. 

پرداخت حقوق بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر طی روزهای ۲۷ تا ۳۱ خردادماه و به‌صورت تدریجی از طریق بانک‌های عامل انجام می‌شود. همچنین مابه‌التفاوت ناشی از افزایش سالانه و متناسب‌سازی مربوط به فروردین و اردیبهشت‌ماه نیز در زمان دیگری که از سوی سازمان تأمین اجتماعی اعلام خواهد شد، پرداخت می‌شود. 

بر اساس اطلاعیه سازمان تأمین اجتماعی، جزئیات کامل پرداخت حقوق خردادماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران به شرح تصویر زیر است؛

جزئیات پرداخت حقوق خرداد بازنشستگان تأمین اجتماعی +اینفوگرافی

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