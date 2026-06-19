یک فعال صنفی در گفتوگو با ایلنا:
دارندگان کارت ایثارگری چه مزایا و امکاناتی دریافت میکنند؟
دارندگان کارت ایثارگری میتوانند از مزایایی همچون اولویت دریافت وام ایثارگران، اولویت دریافت وام مسکن و وام ازدواج، تخفیف در اماکن تفریحی و ورزشی، سهمیه استخدامی در ادارات دولتی و نظامی، سهمیه در استخدام رسمی و ... برخوردار شوند.
امیر رهبر، فعال صنفی بازنشستگان صندوق نیروهای مسلح به ایلنا گفت: اعزامیهای جنگ نیروهای مسلح تا سال ۱۳۷۵ مشمول ایثارگری هستند، اما با این تفاوت که حتماً باید جانباز بالای ۲۵ درصد باشند تا از حقوق و مزایای ایثارگری استفاده کنند. در غیر این صورت، تنها فرزندان آنها میتوانند از کسری خدمت بهرهمند شوند.
وی افزود: مشمولان کارت حقوق ایثارگری نیروهای مسلح با شرایط گفتهشده شامل نیروهای شاغل سپاه، ارتش و سایر نیروهای مسلح، بازنشستگان نیروهای مسلح، بسیجیان عادی یا فعال اعزامی توسط سپاه، شهدای این ارگانها در تمامی یگانهای زیرمجموعه و جانبازان بالای ۲۵ درصد میشوند.
رهبر در مورد ارسال کارت ایثارگری گفت: پس از اینکه تمامی مدارک به ارگانها تحویل داده شد و اطلاعات مورد نظر ثبت شد، کارت ایثارگری از طریق پست به منزل ایثارگر ارسال خواهد شد.
وی در مورد مزایای این کارت اضافه کرد: دارندگان کارت ایثارگری میتوانند از مزایایی همچون اولویت دریافت وام ایثارگران، اولویت دریافت وام مسکن و وام ازدواج، تخفیف در اماکن تفریحی و ورزشی، سهمیه استخدامی در ادارات دولتی و نظامی، سهمیه در استخدام رسمی، تأثیر در رتبهبندی شاغلان دولت و نیروهای مسلح، سهمیه کنکور برای خانوادههای ایثارگران و همچنین کسری خدمت و معافیت ایثارگری فرزندان بهرهمند شوند.
این فعال صنفی، در پایان درباره حقوق کارت ایثارگری اظهار کرد: تمامی افرادی که در دوران هشت سال دفاع مقدس و حتی تا هفت سال پس از پایان جنگ، یعنی تا سال ۱۳۷۵، در مناطق عملیاتی و درگیر کشور حضور داشتهاند و علاوه بر این حضور دچار مصدومیت، جانبازی یا ازکارافتادگی شدهاند، با طی مراحل کمیسیونهای پزشکی ایثارگری میتوانند از مزایای کارت ایثار استفاده کنند.