به گزارش ایلنا، تدوین سند جامع تحول آموزش‌های غیررسمی مهارتی فنی‌وحرفه‌ای کشور در اجرای بند ۲۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه هفتم توسعه و با ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور در دستور کار قرار گرفته است.

این سند ملی که مسئولیت تدوین آن بر عهده مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری قرار دارد به‌عنوان یکی از اسناد راهبردی حوزه مهارت‌آموزی، با رویکرد ارتقای کیفیت آموزش‌های غیررسمی، پاسخگویی به نیازهای بازار کار، توسعه سرمایه انسانی و افزایش اثربخشی نظام آموزش مهارتی کشور، تدوین می‌شود.

در این نشست که با حضور غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، معاون برنامه‌ریزی راهبردی و صلاحیت حرفه‌ای، معاون آموزش و جمعی از مدیران و کارشناسان تخصصی برگزار شد، ابعاد مختلف تحول در آموزش‌های غیررسمی مهارتی و الزامات همسوسازی آن با نیازهای واقعی بازار کار و ظرفیت‌های منطقه‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، پیشنهادها و دیدگاه‌های مطرح‌شده در این نشست تخصصی، در فرآیند نهایی‌سازی سند جامع تحول آموزش‌های غیررسمی مهارتی فنی‌وحرفه‌ای کشور مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت؛ سندی که می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در جهت‌دهی سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات ملی برای ارتقای مهارت نیروی کار، توانمندسازی سرمایه انسانی و تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت ایفا کند.

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